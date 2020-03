Aarbakke fikk hentet det siste stålet før Italia stenger

Flere bedrifter melder om fulle ordrebøker, men at de ikke vet om de får tilgang på nok råvarer. Aarbakke fyller opp biler på stålverk i Italia, som kommer seg til Bryne før det er for sent.

Han trenger stål for å få fabrikken til å gå rundt. Nå har Inge Brigt Aarbakke sikret seg noen lastebiler med varer fra Italia før stålverkene stenger. Foto: Jan Inge Haga

I oversikten Aftenbladet publiserte i dag over permitteringer innen oljerelaterte bedrifter, er det noen av bedriftene som står for de fleste av de 3404 tilfellene så langt.

Særlig er bedriftene som driver med modifikasjoner og vedlikehold offshore rammet.

Oljeleverandører innen for eksempel den mekaniske industrien – de som lager deler og utstyr – rapporterer om høy aktivitet og fulle ordrebøker. Her er koronakonsekvensene utfordringer med ansatte i karantene – og frykt for sykdomstilfeller.

Mandag fortalte Aftenbladet om at da Andre Wigand ikke kunne komme på jobb hos Aarbakke på Bryne, så fikk han utstyr sendt hjem så han kunne jobbe der.

Han kom hjem fra et cruise ved Kanariøyene og måtte i karantene fra forrige mandag. Men en kreativ korona-finte førte til at Andre Wigand likevel kunne gå på jobb. Aarbakke pakket ned en hjemmefabrikk til ham, slik at han kan jobbe hjemmefra på Nærbø – i karantene.

Men også for maskineringsbedriften gir koronapandemien flere utfordringer. Aarbakke får mye av stålet levert fra Italia. Så kom beskjeden fra stålverkene at de på grunn av italienske restriksjoner kan ha åpent til og med onsdag – og så må de stenge ned.

– Det kunne selvsagt gi oss problemer på sikt. Nå har vi fått lasset på stål på lastebiler ved verkene i Italia og de kommer seg avgårde til Norge i tide, sier daglig leder Inge Brigt Aarbakke.

Han har selv akkurat kommet tilbake – fysisk – på jobb etter karantene etter en utenlandstur.

I fjor fikk fabrikken på Håland, Bryne sør, virkelig fart på sakene. Tilbake i 2017 var omsetningen nede i 421 millioner kroner. I fjor steg inntektene til 937 millioner kroner og i år er målet å nå 1,2 milliarder kroner.

Året startet knallgodt, har Aarbakke tidligere opplyst. Og selv med koronatiltak, en verdensøkonomi i fall og ansatte i karantene, har fabrikken så langt klart å holde trøkket oppe.

– Vi har fått inn 70 millioner kroner til i arbeid denne måneden, og vi har budsjett for å levere 100 millioner. Det ser ut som vi skal klare det. De ansatte har vært vanvittig flinke, sier Aarbakke.

Inge Brigt Aarbakke har tidligere fortalt om hvordan 2020 skulle bli året med virkelig vekst. Målet er 100 millioner kroner i måneden – altså 1,2 milliarder totalt. Etter at Hitecvision, som eier den andelen Aarbakke ikke eier, bestemte at de ikke ville selge, så gründeren fram til å få ro til å vokse. Så kom koronapandemien. Fortsatt holder Aarbakke vekstplanene, og har sikret seg nok stål i en måneds tid.

Fredag kommer de nye stålforsyningene til Bryne. Aarbakke har allerede sikret seg lagerkapasitet på den gamle Brøyt-fabrikken (gravemaskineventyret fra Bryne) som ligger noen hundre meter vestover.

– Nå har vi stål til over en måned. Så håper vi at stålverkene i Italia kan starte opp igjen over påske, men det vet vi selvsagt ikke.

– Hvorfor stål fra Italia?

– Fordi de verkene leverer stålkvalitet som tilfredsstiller kravene vi har og er godkjent av oljeselskapene. Det er kunden vår som kjøper stålet i Italia, og så henter vi det. Dette betyr ikke at stålverket på Jørpeland ikke kan levere samme kvalitet, og det kan være et godt alternativ framover, sier Aarbakke.