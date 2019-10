Studie: Oljeutslipp i Norskehavet vil endre økosystemet for alltid

I fire år har en forskergruppe studert hvordan oljeutslipp vil virke på økosystemene i Norskehavet og Barentshavet, ifølge NRK.

– Vi ser helt klart at økosystemet ikke klarer å komme tilbake til den tilstanden det var i før et oljeutslipp, sier forskningssjef Erik Olsen i Havforskningsinstituttet.

Et større oljeutslipp utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) vil føre til varig endring i økosystemene.

– LoVeSe har et enormt biologisk mangfold. Det er helt unikt i verden, understreker Olsen., sier Olsen.

Havforskningsinstituttets råd er å unngå aktivitet som kan endre plante- og dyrelivet. Havforskningsinstituttet har laget en datamodell som simulerer følgene av et oljeutslipp. Konsekvensene var spesielt store for hyse og sild.

Norges Fiskarlag er bekymret over det som kommer fram i studien.

– Vi frykter for bestandene og levebrødet vårt. Det er urovekkende at vi får bevis på det vi kanskje har fryktet i lang tid, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Han mener myndighetene i større grad bør legge vekt på rådene fra forskerne.

Mandag ble det gitt grønt lyst til prøveboring ved Trænarevet på Helgeland, noe en rekke miljøorganisasjoner er sterkt kritiske til. De frykter blant annet at et eventuelt oljeutslipp vil drive inn i Lofoten. Bellona og Natur og Ungdom er på vei til Trænarevet for å aksjonere.