– Nordsjøturnusen kan være truet - nytt selskap vil ha andre arbeidstidsordninger for sine ansatte

Etter at det nye oljeserviceselskapet Tios har signalisert at selskapet vil ha offshore-ansatte inn på andre arbeidstidsordninger, mener forbundslederne i Safe og Industri Energi at Nordsjø-turnusen for alle oljearbeidere på flyteriggavtalen kan være under press.