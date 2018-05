Statoil-topp går til Aker BP

Sist uke ble det kjent at Statoils leder for Johan Sverdup-utbyggingen, Kjetel Digre har sagt opp jobben sin i statsoljeselskapet. Mandag morgen kom børsmeldingen som avslører at han går til Aker BP.

Digre kommer fra en stilling i Statoil som prosjektdirektør for Johan Sverdrup-utbyggingen.

– Som partner samme med Statoil på Johan Sverdrup-feltet, kjenner jeg Kjetel godt. Han har imponert oss og resten av partnerskapet ved å administrere dette svært komplekse og verdifulle prosjektet på en utmerket måte. Jeg er sikker på at Kjetel vil være en stor bidragsyter til vår ledelse, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP i børsmeldingen.