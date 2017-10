Oljesammenslåing gir nytt navn på selskap

Spirit Energy blir det nye navnet på de sammenslåtte selskapene Centrica og Bayerngas Norge. Beslutningen om å slå de to selskapene sammen ble offentliggjort i sommer.

Leder av det nye selskapet blir Chris Cox. Han styrer i dag Centricas olje. og gassvirksomhet. Spirit Energy vil eies 69 prosent av Centrica og 31 prosent av Bayerngas Norges eiere.

- Jeg er glad for å kunne annonsere navnet på det nye selskapet – for meg står det for den vitaliteten og energien vi ønsker å se i den nye organisasjonen, sier Cox i en pressemelding.

Ledende europeisk selskap

I 2017 vil Spirit Energy ha en produksjon på mellom 50 og 55 millioner fat oljeekvivalenter. Målt i produksjon blir selskapet det niende største på norsk sokkel, med en dagsproduksjon på om lag 95.000 fat oljeekvivalenter.

– Det er nå tre måneder siden vi offentliggjorde vår intensjon om å slå sammen de to virksomhetene. Vi har god fremgang i arbeidet med sammenslåingen, og det er stor aktivitet i begge selskapene nå som vi nærmer oss lansering av Spirit Energy, sier Cox.

I fjor leverte Centrica utbyggingsplan for Oda-feltet hvor selskapet er operatør. Feltet ligger i Nordsjøen og har forventet oppstart i 2019. Prislappen er beregnet til 5,4 milliarder kroner.

Det er forventet at avtalen om sammenslåing sluttføres og at Spirit Energy blir opprettet innen utgangen av 2017.

Selskapet skal ha hovedkontor i Storbritannia. Selskapet vil ha aktivitet i Storbritannia, Nederland, Danmark og Norge.