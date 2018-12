OPEC og Russland enige om kutt i oljeproduksjonen

Fredag ettermiddag hadde prisen på nordsjøolje steget over 5 prosent. Hovedindeksen på Oslo Børs lå 2,5 prosent høyere enn sluttnoteringen dagen før.

Årsaken var etter alt å dømme at nyhetsbyrået Bloomberg meldte at OPEC, Russland og andre land var enige om kutt i oljeproduksjonen. Landene satt fredag i forhandlinger om mulige produksjonskutt i Wien.

Litt senere ble opplysningene bekreftet av Irans oljeminister Bijan Namdar Zanganeh. Produksjonskuttet er til sammen på 1,2 millioner fat per dag – mer enn Saudi-Arabia i forkant antydet ville være nødvendig.

Ulike interesser

OPEC-landene satt i møte også torsdag, men klarte da ikke å bli enige. Russland og ni andre oljeproduserende land sluttet seg fredag til samtalene i Wien.

Landene har ulike økonomiske og politiske interesser, og flere av dem har bedt om unntak fra produksjonskuttene. Saudi-Arabias sjiamuslimske rival Iran, som er OPECs tredje største oljeprodusent, har bedt om å få unntak siden landet er rammet av nye sanksjoner innført av USA.

30 prosents fall

Mange oljeanalytikere ble overrasket da oljeprisen begynte å falle bratt i høst. Nedgangen ble til sammen på over 30 prosent, og et ytterligere fall har vært ventet hvis møtet i Wien ikke ga resultater.

Ifølge Bloomberg har Iran endt som en vinner i samtalene i Wien siden landet har oppnådd unntak fra produksjonskuttene.

Planen er at OPEC-landene skal ta ansvar for to tredeler av det samlede produksjonskuttet. Russland og de ni andre landene utenfor OPEC vil ta resten av kuttet.