Kjell-Børge Freiberg blir ny oljeminister

Torsdag ble det klart at Terje Søviknes, Frp, går som olje- og energiminister. Det er Dagens Nærlingsliv som skriver dette.

Ny mann i kontoret til Terje Søviknes er Kjell-Børge Freiberg. Han er 47 år og kommer fra Hadsel kommune i Nordland. Han var ordfører i kommunen fram til høsten 2015.

PETER MYDSKE

Gikk ut av departementet

Freiberg var mellom 2015 og 2017 statssekretær i Olje- og energidepartementet. Han var statssekretær under samfylking Tord Lien, fram til Lien gikk av i 2016.

Freiberg ble med videre under Terje Søviknes, men søkte avskjed sommeren 2017 for å konsentrere seg fullt ut om storingsvalgkampen. Etter valget har han fungert som stortingsrepresentant for Nordland.

Elnar Remi Holmen fulgte etter Freiberg som statsekretær i 2017, men Holmen satt bare fram til desember 2017.

LoVeSe-tilhenger

Freiberg har markert seg som en ivrig tilhenger av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Han anses slik sett som en god mann for oljebransjen.

I ett nettmøte som Vesterålen Avis gjorde med Freiberg i 2017, svarte Freiberg slik på hvorfor det var viktig med oljeproduksjon fra de sprbare områdene:

«Levestandarden i verdens fattige land er på tur opp, og energietterspørselen kommer til å øke i årene som kommer. All økningen kan ikke realistisk sett dekkes av fornybar energi. Dersom ikke vi leverer olje/gass, vil noen andre med høyere utslipp gjøre det. Når det gjelder områdene utenfor Lo/Ve/Se så ønsker jeg en konsekvensutredning, som er et beslutningsgrunnlag for en mulig åpning.»

«Det som er helt sikkert er at dersom dette blir et valg mellom olje og fiskeri, så velger jeg fiskeri. Kanskje kan det bores fra land?! håper det var svar. Hilsen Kjell- Børge!»