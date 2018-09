Oljejobben tok livet av Tones ektemann: - Hvorfor skal det være så vanskelig for selskapene å innrømme at de har utsatt ansatte for farlige stoffer

Oljejobben var livet for Olav Roger Hvitsten, men han døde av den. Kona Tone Hvitsten lurer på hvorfor det skal være så vanskelig for oljebransjen å innrømme at de har utsatt arbeidere for fare.