Equinor kjøper seg opp i solkraft for 700 millioner kroner

Equinor inngikk i 2017 samarbeid med Scatec Solar ASA om utvikling av solenergiprosjektet Apondi i Brasil. Samarbeidet fortsatte videre i Argentina i juni 2018 med prosjektet Guanizul 2A.

Torsdag morgen kunngjorde Equinor at selskapet nå har kjøpt 11.020.000 aksjer i Scatec Solar ASA, tilsvarende 9,7 prosent av aksjene og stemmerettighetene, til en samlet kjøpspris på om lag 700 millioner kroner.

– Investeringen i Scatec Solar styrker vår posisjon i en raskt voksende fornybarsektor. Vi supplerer porteføljen med lønnsom solenergi, i tråd med vår strategi for å utvikle oss som et bredt energiselskap, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye Energiløsninger i Equinor i en pressemelding.

Dag-Henrik Fosse

– Vi samarbeider allerede med Scatec Solar i Brasil og Argentina, og vi verdsetter deres kompetanse og erfaring. De er et konkurransedyktig og respektert solenergiselskap. Vi støtter selskapets ledelse, styre og strategi. Kjøpet av denne eierandelen på rundt 10 prosent er gjort med et langsiktig perspektiv, sier Eitrheim han videre.

Equinor skriver i pressemeldingen at den globale solenergibransjen har vokst om lag 40 prosent per år det siste tiåret. Veksten antas å fortsette.

Solenergi har også gjort de hurtigste kostnadsforbedringene innen fornybarsektoren og forventes å være betydelig energikilde fremover.

Scatec Solar har hovedkontor i Oslo og har prosjekter under utvikling i Nord- og Sør-Amerika, Afrika, Asia og Midtøsten. Scatec Solar har hovedkontor i Oslo.