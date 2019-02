Solcelleboom i Rogaland

1. januar 2017 ble Time-bedriften Kverneland Energi AS etablert av Aksel Kverneland og hans tre sønner.

Første året omsatte bedriften for 2,5 millioner kroner, i fjor ble det 17,5 millioner, skriver Dagens Næringsliv.

– Over 50 millioner

Som Aftenbladet kunne fortelle ved utgangen av januar i fjor: Allerede i løpet av én måned hadde Kverneland Energi omsatt for like mye som i hele året før.

– Dette året havner vi over 50 millioner. Vi har avtaler med kunder som gjør oss trygge på at vi kommer over det. Og resultatet vil havne på ti prosent før skatt, sier Aksel Kverneland til DN mandag.

Sol kan gi billig strøm

Han forteller at markedet innen landbruk og industri er stort for den ferske solcellebedriften. Dessuten begynner hyttemarkedet å gjøre seg gjeldende. Kverneland Energi kommer også til å installere solcelleanlegg på mellom 150 og 200 bolighus i år, anslår Kverneland.

I fjor betalte næringsdrivende over ei krone pr kilowattime strøm, inkludert avgifter. Til DN sier Kverneland at man med et stort solcelleanlegg kan få strøm til en firedel av prisen.