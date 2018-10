Vekst i alle fylker i 2017 - bortsett fra Rogaland

Nye tall fra Statistisk sentralbyrås fylkesfordelte nasjonalregnskap viser at Rogaland opplevde en volumnedgang på 0,4 prosent i bruttoproduktet (se faktaboks) i 2017. I 2016 var tilsvarende tall minus 1,3 prosent.

Oljeprisfallet mellom 2014 og 2016 kan utvilsomt tilskrives en stor del av skylden for hvorfor tallene for Rogaland er negative. Til sammenlikning var den årlige gjennomsnittlige veksten i Rogaland mellom 2009 og 2015 på 2,7 prosent. Over 60 prosent av den landbaserte petroleumsaktiviteten i Norge ligger i Rogaland.

Andre oljetunge fylker som Vest-Agder og Møre og Romsdal snudde nedgang til oppgang i 2017: Vest-Agder opplevde en økning i verdiskapning på 0,9 prosent og Møre og Romsdal hadde en økning på 0,6 prosent. Begge fylkene er imidlertid ikke helt friskmeldte, og ligger godt under aktivitetsnivået fra før oljekrisen.

Hordaland, et annet fylke med stor aktivitet knyttet til olje, hadde en økning i bruttoprodukt på 1,2 prosent i 2017 etter en svak positiv vekst de to foregående årene.