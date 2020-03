Luftfartstilsynet sier nei til Equinor

Equinor får ikke lov til å flytte ansvaret for lufttrafikken fra Gullfaks C. Industri Energi jubler.

Leder Per Steinar Stamnes i Indudstri Energi Sokkel i Equinor er veldig fornøyd med at ansvaret for helikoptertrafikken nord i Nordsjøen fortsatt skal ligge på Gullfaks C-plattformen. Foto: Jon Ingemundsen

Erlend Skarsaune Journalist

Mot slutten av 2018 ble det klart at Equinor ønsket å legge ned informasjonstjenesten for helikopterflyging (HFIS) på Gullfaks, Nord i Nordsjøen. Selskapet ønsket å overføre ansvaret til Avinor.

Industri Energi har engasjert seg sterkt mot en nedlegging på Gullfaks. Hovedargumentet har vært at tjenesten er viktig for helikoptertrafikken og sikkerheten i Tampen-området i Nordsjøen.

– Det er fullstendig uforståelig at Equinor vil legge ned HFIS-tjenesten på Gullfaks. Egne ansatte med spesialkompetanse, lokal tilstedeværelse og høy forståelse av hva som foregår i luftrommet på Tampen er svært viktig for helikoptersikkerheten. Særlig i et område med så stor trafikk som det her er snakk om, sier sa Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i LO Helikopter og forbundssekretær i Industri Energi.

Equinor har selv presisert at de foreløpig kun har besluttet å søke luftfartsmyndighetene om å overføre ansvaret til Avinor. Det var kun å følge trafikkbildet for Tampen-området som skulle overføres, ikke værtjenester, logistikk og søk- og redningstjenester. Equinor har vist til at det kun er Gullfaks C-plattformen som har helikopterinformasjonstjeneste i dag, på andre områder på sokkelen har Avinor ansvaret.

Men nå har Luftfartstilsynet altså avgjort at Avinor ikke skal overta ansvaret også for Tampen-området, melder Industri Energi.

– Dette er fantastiske nyheter for oss, både for helikoptersikkerheten for alle de tusener som jobber på installasjonene i den nordlige delen av Nordsjøen, men også for folkene som jobber ved HFIS Tampen, sier leder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Equinor Sokkel og medlem av LOs helikopterutvalg.

Hos Equinor har de mottatt avslaget fra Luftfartstilsynet. Nå skal det gjennomgås, før selskapet avgjør hva de skal gjøre videre.

– Dere ønsker å la Avinor overta ansvaret?

– Det er det vi har søkt om, men vi kommer selvsagt ikke til å endre noe uten at det er godkjent av Luftfartstilsynet, sier talsperson Lise Andreassen Hagir.