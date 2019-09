Aldri tidligere har det vært produksjon fra så mange felt på norsk sokkel

Fredag formiddag presenterte Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet, den nye ressursrapporten for felt og funn. Hun slår fast at det aldri tidligere har det vært produksjon fra så mange felt. I tillegg ser selskapene på utbyggingsmulighetene for nesten 90 funn.

Equinor bekrefter tidlig oppstart på Johan Sverdrup-feltet.

Selv etter mer enn 50 år er det store muligheter for å skape verdier på norsk sokkel, mener Oljedirektoratet (OD).

Fakta: Dette er oljedirektoratets oppgave Oljedirektoratets hovedmål er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassnæringen «gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning,» som det heter i oppdraget. Oljedirektoratet er et statlig fagdirektorat og forvaltingsorgan underlagt Olje- og energidepartementet med 220 ansatte i Stavanger og Harstad. Bente Nyland er avtroppende oljedirektør.

Oljeproduksjonen går opp

– Det er nok olje og gass på norsk sokkel til at vi kan ha lønnsom, effektiv og forsvarlig petroleumsvirksomhet i mange tiår, sier direktør for utbygging og drift, Ingrid Sølvberg i OD i en pressemelding.

– Produksjonen kommer til å øke fram mot 2023. Til tross for dette, er utslippene både til luft og til sjø stabile. Det betyr at utslippene per produsert enhet går ned, ifølge Sølvberg.

Oljekjemper fyller på med folk

Flere felt på strøm

En stadig større del av produksjonen drives med kraft fra land. I 2023, etter at områdeløsningen for kraft fra land på Utsirahøgda er satt i drift, forventes det at over 40 prosent av produksjonen drives på denne måten.

Oljedirektoratets klare melding er at alle de samfunnsøkonomisk lønnsomme ressursene på sokkelen bør blir produsert.

«Derfor er det viktig at oljeselskapene arbeider for å øke utvinningen fra felt som er i produksjon,» heter det i rapporten.

«Mer enn halvparten av de antatt gjenværende ressursene på norsk sokkel er funnet. 85 prosent ligger i feltene og 15 prosent ligger i funn som rettighetshaverne vurderer å bygge ut. I tillegg er det et potensial for at enda mer påvist olje og gass kan bli lønnsom å produsere ved å ta i bruk ny teknologi og kunnskap,» heter det i Oljedirektoratets ressursrapport for funn og felt 2019.