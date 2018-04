Fortsatt høy oljepris

Forrige ukes sterke oljepris holder seg også inn i denne uken. Det var riktignok en svak prisnedgang i Asia mandag, men bare på 0,8 prosent. I følge Investing.com skyldes nedgangen nyheten om at USA har satt inn flere borerigger i USA. I forrige uke kom fem nye rigger i produksjon, noe som bringer totalen i USA opp til 820, det høyeste antallet siden mars 2015.

Fortsatt sterk

Men hverken Donald Trumps Twitter-advarsler til Opec eller det at USAs oljeproduksjon går ytterligere opp har altså noen særlig negativ effekt på den sterke oljeprisen.

Den er nå på sitt høyeste siden november 2014, og økningen er på 12 prosent bare i år.

Det er tydelig at markedet tror på en ytterligere prisøkning. Mye avhenger av Saudi-Arabia, og kongedømmet har nylig signalisert at de vil fortsette begrenset oljeproduksjon for å holde oljeprisen oppe.

12. mai blir det avgjort om USA fortsetter sanksjonene mot Iran, Opecs tredje største produsent. Det vil også bidra til høyere pris.

Investorer tilbake

Bloomberg skriver om oljepris på snart 85 dollar, og melder at økningen i oljeprisen gjør at investorer nå strømmer tilbake til råvarefond som opererer i oljesektoren. Slike investeringer er høyere enn på mer enn et år.

Et eksempel er Westbeck sitt energifond som gikk ned 17 prosent i 2017. Hittil i år har fondet en verdiøkning på 11 prosent til tross for sterk nedgang så seint som i februar.

Ifølge Bloomberg tror hedgefondet Commodities World Capital på en oljepris på ca 85 dollar i andre halvår i år.