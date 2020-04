Oljeprisen stiger kraftig etter amerikanske lagertall

Oljeprisen er på vei kraftig oppover tidlig torsdag morgen.

2020. Fra offisiell åpning av Johan Sverdrup-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen. Equinor er operatør på oljefeltet. Foto: Jon Ingemundsen

Tommas Torgersen Skretting journalist

Klokken 05.40 stiger prisen på nordsjøolje (Brent spot) til 24,80 dollar fatet, opp 9,15 prosent for dagen.

Også prisen på den amerikanske lettoljen (WTI) er på vei oppover, nå 11,01 prosent til 17,03 dollar fatet.

Utviklingen kommer etter et nytt sett med ferske lagertall fra USA. Ifølge amerikanske EIA steg lagrene med ni millioner fat til totalt 527,6 millioner fat i forrige uke.

Det er godt under Reuters-estimatet om en lagerbygging på 10,6 millioner fat.

Den amerikanske WTI-oljen har tidligere denne måneden falt til historiske bunnivåer, da mai-kontrakten ble handlet for under null dollar. Det er imidlertid tegn til bedring for juni-kontrakten, som nå handles for over 16 dollar fatet, ifølge Reuters.

Analytikere nyhetsbyrået har snakket med sier imidlertid at oljemarkedet sannsynligvis vil forbli volatilt fremover.

I går ble det kjent at Norge vil kutte oljeproduksjonen med 250.000 fat daglig i juni og med 134.000 fat per dag i andre halvår.

– Den totale norske produksjonen i desember 2020 vil samlet være 300.000 fat per dag lavere enn det selskapene har planlagt for. Reguleringen vil opphøre ved utgangen av året, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) onsdag kveld.