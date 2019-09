Rogaland danker ut Oslo på et viktig område

Selskaper i Rogalands sto for 33 prosent av det samlede resultatet på 1160 milliarder kroner i norske bedrifter i fjor, mot Oslos 30 prosent. På bunnen havner Finnmark og Aust-Agder, begge med en andel på kun 0,3 prosent, skriver Dagens Næringsliv, som har fått tilgang til fra Bisnode. Oversikten er basert på gjennomgang og tolking av store datamengder.

Summeres alle aksjeselskapene i Norge, viser tallene fra Bisnode at selskapene hadde tett på to millioner ansatte og en omsetning på nær 6000 milliarder kroner i 2018.

Per Einar Ruud, kredittøkonom i Bisnode, er litt overrasket over Rogalands sterke posisjon.

–Vi vet jo at det er mange store selskaper i oljebransjen i Rogaland, men jeg hadde ikke ventet at fylket skulle havne så langt over Oslo i både omsetning og resultat per innbygger. Faktisk havner Rogaland, til tross for oljekrisen regionen har vært gjennom, også i absolutte tall godt over Oslo. Og mens lønnsomheten i alle landets aksjeselskaper har gått ned, øker den gjennomsnittlige lønnsomheten noe for selskapene i Rogaland, sier Ruud i en kommentar til Dagens Næringsliv.