Equinor gir havvind-kontrakter for 3,3 milliarder kroner

Torsdag morgen kom meldingen om at Equinor har valgt leverandører til utbyggingen av havvindanlegget Hywind Tampen. Elleve flytende turbiner skal gi strøm til de fem plattformene på feltene Gullfaks og Snorre.

Kontraktene som tildeles har en samlet verdi på omtrent 3,3 milliarder kroner – og går til Kværner, Siemens, JDR Cable System og Subsea 7.

– Kontraktene er vunnet i internasjonal konkurranse og viser at olje- og gassindustrien også er konkurransedyktig innen fornybarprosjekter. De tildelte kontraktene vil gi betydelige ringvirkninger i Norge, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i en melding.

Kværners jobb blir å levere de elleve flytende betongskrogene. Selskapets andel av utbyggingen blir på rundt 1,5 milliarder kroner.

– Hywind Tampen-prosjektet baner vei for flere vindkraftparker både i Norge og internasjonalt. Dagens nye kontrakt er et veldig viktig skritt i Kværners strategi om å vokse innen fornybar virksomhet, i tillegg til vår eksisterende virksomhet innen olje og gass, sier konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner.

Kværner har foruten å bygge skrogene som vindturbinene skal monteres på, også fått i oppdrag å lede sammenstillingen av de flytende møllene, utslep og installasjon på feltet.

De elleve betongskrogene skal bygges på verftet på Stord. Så skal de ferdigstilles på Dommersnes i Vindafjord – før turbinene skal monteres på toppen av skrogene. Dette skjer i ved Wergeland base i Gulen, litt lenger nord.

Kværner melder at de starter arbeidet umiddelbart og skal være ferdig til høsten 2022. Oppdraget innebærer rundt 250 årsverk for dem, men sammen med ringvirkninger for leverandører og offentlig sektor vil prosjektet totalt gi 800 årsverk, heter det i meldingen.

Siemens jobb blir å levere selve vindturbinene – og også ha ansvaret for vedlikeholdet når turbinene er i drift.

Totale investeringer i Hywind Tampen er på i underkant av fem milliarder kroner. Anlegget skal være i drift i slutten av 2022.