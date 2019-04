Oljearbeidere og fagarbeidere i leverandørindustrien krever klare svar fra Ap og Jonas Gahr Støre.

I et åpent brev til Ap-leder Jonas Gahr Støre krever Fellesforbundets avdeling 57 - Nord-Rogaland svar om Arbeiderpartiets vilje til å være et parti for norsk industri, arbeidsplasser og kontroll/utnyttelse av våre naturressurser.

Det er Arbeiderpartiets nylige vedtak om å gå inn for at de sårbare områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke skal konsekvensutredes for oljevirksomhet som har skapt sinne blant mange oljearbeidere på Vestlandet.

LoVeSe og Acer

Fellesforbundets avd. 57 Nord-Rogaland representerer rundt 3850 medlemmer. De aller fleste er knyttet direkte eller indirekte til petroleums- og leverandørindustrien.

«Den siste tiden har vi opplevd usikkerhet knyttet til Arbeiderpartiets vilje til å være et parti for norsk industri, arbeidsplasser og kontroll/utnyttelse av våre naturressurser. Våre medlemmer og tillitsvalgte har i frustrasjon meldt seg ut av partiet, og mange føler ikke lenger at Arbeiderpartiet er relevant for industriarbeidere.»

«Dette skyldes ikke utlukkende landsmøtevedtaket om LoVeSe, men har bygget seg opp over tid. Ved partiets håndtering av Acer-saken opplever mange medlemmer at selve grunnlaget for vår kraftforedlende industri er i spill. Dersom Arbeiderpartiet nå setter oljeindustrien i fare, har vi ikke mye igjen å leve av på Vestlandet», skriver Steffen Høiland, leder i Fellesforbundets avd. 57 Nord-Rogaland.

Jon Ingemundsen

– Livsviktig for industrien

Fellesforbundet skriver videre at oljearbeidere i dag opplever mye av det samme som smelteverksarbeidere på 1990-tallet; at at arbeidsplassene deres omtales som noe bakstreversk og gammeldags – modent for nedlegging. Sannheten er det motsatte. Norge har verdens mest moderne og kompetansebaserte produksjon, både på sokkelen og på land.

Her er spørsmålene de krever at Jonas Gahr Støre svarer på:

Dere sier at vi skal utvikle, ikke avvikle, oljeindustrien. Det høres fint ut, men faktum er at etter 2021/22 finnes ingen større prosjekt på sokkelen. Våre offshoreverft står da uten arbeid. Det er livsviktig for leverandørindustrien at nye leteareal er tilgjengelig slik at nye felt kan bygges ut. Vil Arbeiderpartiet være garantisten for en slik politikk?

Billig kraft er en viktig innsatsfaktor i Norsk industriproduksjon. I en fremtid med økende energibehov kan vi ikke lengre si at tiden for vannkraftutbygginger er forbi. Modernisering og utbygging av våre vannkraftverk vil være viktig for å sikre tilstrekkelig og rimelig kraft i fremtiden. Vil Arbeiderpartiet være pådriver for en slik politikk?

Pål Christensen