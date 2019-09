Oljekjemper fyller på med folk

– Vår Energi er et selskap med klare vekstambisjoner. Det er jo derfor vi ansetter, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i oljeselskapet Vår Energi.

Oljeoptimismen når nye høyder. Over 25.000 stillinger er utlyst i Rogaland første halvår. Det er 14 prosent opp fra samme periode i fjor, viser tall fra Nav.

– Stor interesse for oljejobber

Til sammen har Vår Energi ansatt rundt 70 nye i år. I overkant av 20 av disse er offshore-stillinger, de resterende vil jobbe innenfor et bredt spekter av fagdisipliner på land. De fleste vil starte i løpet av høsten og fram mot jul.

– Vi opplever at det er stor interesse for å jobbe i oljenæringen og kvaliteten på søkeren er over all forventning. Nå ser vi fram til å ønske dyktige folk velkommen inn i selskapet, sier Wullf.

Vår Energi ble født ut av fusjonen mellom Eni Norge og Point Resources i desember i fjor. Det er derfor vanskelig å sammenligne ansettelsestallene i år med tall fra i fjor. De nye stillingene er en blanding av nyopprettede stillinger og erstatning for ansatte som går av med pensjon.

Kan bli nr 2 etter Equinor

Sist uke bekreftet den amerikanske oljegiganten ExxonMobil i en epost til E24 at de hadde signert en «eksklusivitets-avtale om forhandlinger med Vår Energi om salg av ExxonMobils eierandeler i lisensene på norsk kontinentalsokkel». En eventuell avtale vil gjøre Vår Energi nest størst på norsk sokkel etter Equinor.

Det var nyhetsbyrået Reuters som først meldte at ExxonMobil vil ut etter 50 år på norsk sokkel.

Fyller Jåttåvågen igjen

Oljekrisen traff Aker Solutions kraftig i 2014. Selskapet nær halverte antall ansatte i Norge fra 11.000 til drøyt 6000 ansatte. Nå er antall ansatte oppe i 16.000 på verdensbasis (mot ca. 20.000 i 2014).

Men det siste halvannet året har oljeservicegiganten Aker Solutions søkt jevnt etter nye folk igjen, også i Stavanger-området.

1200 faste funksjonærer jobber i dag for Aker Solutions i Stavanger i tillegg til 400 konsulenter, som sørger for en viss fleksibilitet i arbeidsstokken, ifølge Anne Torill Bergum Hovland, lokasjonsleder for Aker Solutions i Stavanger.

– Aker Solutions er veldig opptatt å ha forutsigbarhet for fast ansatte. Det setter vi høyt. Vi vet det vil være svingninger i volum. Derfor bruker vi 400 konsulenter i regionen for å sikre fleksibilitet.

Flere av dem som måtte forlate selskapet under oljekrasjet er «kommet hjem igjen», som Aftenbladet fortalte om allerede for halvannet år siden.

- Ja, det har vært viktig. Cirka en tredjedel av stillingene som ble ledige, har gått til tidligere ansatte. Cirka en tredjedel går til nyutdannede, som vi også har hatt veldig fokus på å ta inn. Vi trenger unge, nyutdannede med master eller bachelor, gjerne med fagbrev i bunn. Den siste tredjedelen rekrutteres fra andre steder, sier Hovland.

Omtrent 100 ingeniører er nyansatte i Stavanger i år. Innleide kommer i tillegg. I Stavanger er det også ansatt omkring 50 til jobber offshore.

Trenger grønnere ingeniører

– Vi har fortsatt noen stillinger ute, og planlegger å ansette opp mot 100 nye i året som kommer. Vi har særlig behov for ingeniører.

Bransjen trenger et skifte i kompetanse inn mot miljø, elektrifisering og offshore havvind. Dette jobber vi systematisk med, sier Hovland.

I 2018 endte en stor rekrutteringsoffensiv med cirka 300 nyansettelser ved Stavanger-kontoret.

Aker Solutions har ingeniørkontor på Fornebu, Trondheim, Kristiansund, Bergen, Sandnessjøen og Kristiansand i tillegg til Stavanger og Egersund. I tillegg jobber i underkant av 900 fast ansatte med vedlikehold og installasjon offshore. Disse ledes fra Stavanger.

– Hvor er dere om fem år?

– Jeg vil tro antall ansatte vil holde seg nokså stabilt framover. Vi har fokus på å sikre oss nøkkelkompetanse for eksempel innenfor elektroinstrument, SAS (Safety and automation systems) og telecom. Vi har også veldig fokus nå på effektivisering og digitalisering.

Det er utrolig viktig, mener hun, at oljeselskapene iverksetter planer de har for olje- og gassutbygginger. Dette må skje samtidig med at det satses på ny, grønn teknologi.

Ambisjonene er store, blant annet innen havvind. Men utviklingen avhenger av at selskapene ser lønnsomhet i fornybarprosjektene.

– Vi minner kundene våre på at vi har ledig kapasitet framover. Vi skal gjøre eksisterende industri grønnere samtidig som vi jobber fram ny og grønnere teknologi. Vi gjør begge deler samtidig.

ConnocoPhillips: - Passerer 100

ConocoPhillips har i år ansatt vel 90 medarbeidere, 60 av disse er offshore og som erstatning knyttet til pensjonering.

– Vi skal også ansette 19 nyutdannede i løpet av året pluss en del lærlinger slik at vi vil passere 100 ansettelser i 2019. Dette er en del flere enn i 2018 hvor vi ansatte 90 medarbeidere. Vi ser ikke nå at det blir så mange ansettelser i 2020, men dette er avhengig av pensjoneringer og turnover samt naturligvis mulige nye prosjekter, sier Stig S. Kvendseth, kommunikasjonsdirektør i amerikanske ConocoPhillips.

Equinor ansetter 900 - i verden

Equinor har over 20.500 ansatte verden over, majoriteten i Norge. Over 900 stillinger lyses ut over hele verden i 2019, cirka 100 stillinger opp fra 2018.

Over halvparten av de nyansatte skal jobbe i Norge, men pressekontakt i Equinor Morten Eek sier de ikke har oversikt over hvem som kommer til å jobbe hvor.

- Men antallet jobber med Stavanger som mulig lokasjon er tett på 160. Så er det en del stillinger i markedet som skal besettes i perioden 2019-2020 som inkluderer sommerjobbstillinger. Cirka 200 har da Stavanger som mulig lokasjon, sier Eek.

Equinor har ansatt flere fagarbeidere i år enn først planlagt.

– Vi fikk mange godt kvalifiserte søkere, det var 3200 som søkte på 150 stillinger. Da vi så vi at det mange gode kandidater både til jobber på land og offshore ble det besluttet å ta inn cirka 100 fagarbeidere ekstra, sier Eek.

Fagarbeiderne skal jobbe innen automasjon, prosess og vedlikehold, men Equinor henter også inn ekstra folk med digital kompetanse.