Statens oljeselskap fortsetter økningen og har levert 14 milliarder mer enn i fjor

Da det statlige oljeselskapet Petoro la fram resultatene for andre kvartal, kunne administrerende direktør Grethe Moen konstatere at 2017 stadig blir bedre. Andre kvartal ga 49 milliarder i overføringer til staten, en økning på 27 prosent fra samme periode i 2016. Nå kan Moen konstantere at trenden fortsetter. Etter tredje kvartal er 65 milliarder kroner overført til staten, mot 59,7 milliarder i 2016. Dermed har Petoro så langt i år nesten passert hele fjoråret - da ble 65,9 milliarder kroner overført.

– Fortsatt effektivisering er avgjørende fordi olje- og gassnæringen skal være motoren i norsk næringsliv i flere tiår, sier Moen.

Fakta: Petoro Hva: Statlig eid aksjeselskap som skal ivareta eiendelene staten har i olje- og gassfelt - det såkalte Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Etablert i 2001. Mål: Bidra til størst mulig verdiskapning fra statens eierandeler på sokkelen. Penger: Overførte 66 milliarder kroner til staten i 2016, mot 94 milliarder i 2015.

Den samlede olje- og gassproduksjonen var på 1,1 millioner fat (oljeekvivalenter, olje og gass omregnet til fat i energimengde) daglig. Det er ni prosent høyere enn i 2016. Oljeprisen har så langt i år vært 25 prosent høyere enn i fjor - med et snitt på 51,7 dollar per fat. Gassprisen har vært marginalt høyere, med 1,64 kroner per kubikkmeter mot 1,60 kroner i 2016.

Driftsinntektene til Petoro er så langt på 110 milliarder kroner. Av dette har oljesalg gitt 38 milliarder kroner, mens gass har gitt 51 milliarder. Kostnadene er på 41 milliarder kroner, 710 millioner mer enn i samme periode i fjor - men kostnadene til å drive feltene var 330 millioner kroner lavere. Investeringene synker, 19,8 milliarder kroner er sju prosent lavere enn i 2016.