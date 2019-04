Slik skal Equinor overbevise australske myndigheter om kontroversiell oljeboring

Denne uken leverte Equinor, med landsjef Jone Stangeland i spissen, inn miljøplanen til australske myndigheter. Denne danner grunnlaget for at Equinor skal få tillatelse fra myndighetsorganet NOPSEMA (tilsvarende det norske Petroleumstilsynet) om å kunne bore i lisenser som selskapet overtok etter at BP trakk seg ut av området.

Landsjef Jone Stangeland for Equinor i Australia sier til Aftenbladet at rundt 32 000 kommentarer er kommet inn i forbindelse med planen. I tillegg til dette er det tidligere omtalt at 15 australske kystkommuner ønsker Equinor ut av området og anbefaler at planen ikke skal bli vedtatt.

Protester, men store muligheter

– Vi ser at det er ulike synspunkt, de som er imot har kanskje den høyeste og sterkeste stemmen. For den sørlige delen av Australia kan denne aktiviteten være et viktig økonomisk tilleggsbein som gir større bredde i økonomien. For vår del har det vært viktig å sikre en god dialog i denne prosessen og at vi opptrer transparent, sier Stangeland til Aftenbladet.

Viktor Klippen (grafikk)

Fakta: Equinor i Australia 2013: Equinor etablerte seg i Australia. Ansatte: Det er åtte fast ansatte ved Equinors kontor i Australia. 2017: Equinor ble i juni operatør og heleier av letelisensene EPP30 og EPP40. Disse lisensene dekker om lag 12.000 kvadratkilometer. Miljøplan: Equinor har brukt over to år på å lage en miljøplan for boring av brønnen stromlo-1. Planen ble levert til myndighetene i Australia denne uken. Australbukta: Bukta inneholder rikt dyreliv i havet, og det har vært store protester mot oljeboring. Letebrønnen: Brønnen stromlo-1 ligger vel 372 kilometer sør for kysten og 476 kilometer vest for Port Lincoln. BP og Chevron: Både BP og Chevron hadde tidligere planer for oljeleting i området. Begge selskapene har trukket seg ut.

Aftenbladet og andre medier har skrevet om den høylytte motstanden mot oljeaktivitet i Australbukta, men Stangeland påpeker også at det er mange som også ser positivt på en videreutvikling av de økonomiske mulighetene i et område som i dag har arbeidsplasser konsentrert om turisme og fiske som viktigste næringer.

Stangeland legger ikke skjul på at det er motstand, noe det også er andre stedet hvor det er oljeaktivitet eller planer om å starte med oljeaktivitet. Han sier Equinor ønsker å være lydhøre og lytte på ulike synspunkt. I denne sammenhengen trekker han også fram at Equinor opplever støtte i områder hvor aktiviteten til selskapet kan skape ringvirkning; hvor Equinor nå i letefasen etablerer base og helikopterterminal.

– Gjør vi et funn, kan det være en aktivitet med forutsigbarhet over lenger tid, sier Stangeland.

Equinor

Erfaring fra lignende forhold

Equinor har to letelisenser i Australbukta. Planen er å bore en brønn i slutten av 2020 eller begynnelsen av 2021. Denne lisensen ble overtatt fra BP i midten av 2017, og siden den gang har Equinor jobbet mye med miljøplanen som altså ble levert inn denne uken. Svar fra myndighetene ventes til høsten.

Stangeland sier at området her ble åpnet for oljeleting i 1960-årene, og det ble startet boring på 1970-tallet, mens siste brønn ble boret i 2003.

Stangeland mener områdene er svært lovende med tanke på funn som kan gi økonomisk gevinst. Dybdeforholdene ligner på områder hvor Equinor har erfaring fra før, som Brasil, Canada og dels i Norskehavet. Boringen skal skje på rundt 2200 meter.

Værforholdene er utfordrende med vind, bølger og tøff vinter. Equinor har hatt måleinstrumenter ute over ett år, og Stangeland sammenligner forholdene med de som er i Norskehavet, Canada og Barentshavet – hvor Equinor har lang erfaring med.

Equinor har per i dag 8 ansatte i Australia, men flere titalls ansatte fra Norge deltar i organiseringen og planleggingen av borestart mot slutten av neste år. På boringen og planleggingen bruker Equinor om lag en milliard kroner.

Australias Lofoten

Årsaken til at det er såpass høylytte stemmer som har engasjert seg mot oljeboring i Australbukta, skyldes frykten for miljøødeleggelser i det som i Norge er omtalt som Australias Lofoten. Det finnes rikt dyreliv i hav; havskilpadder, sel, tunfisk, hvithai, blåhval og australsk sjøløve. Deler av områdene hvor Equinor vil bore i, er i en marin park, men hvor det også er gitt tillatelse til utforsking av olje og gass. I tillegg er det frykt for at oljeutslipp kan ramme kysten av Australbukta.

Stangeland er klar på at interessen har vært stor omkring Equinors planer. Men han sier samtidig at Equinor opplever myndighetene i Australia som en sterk regulator når det gjelder hensyn til miljø og sikkerhet og utfordringer med sameksistens mellom fiske og industri. Han mener dette ikke er så ulikt forholdene i Norge hvor oljevirksomheten har levd i sameksistens med kystnæringer i en årrekke.

– Vi var det første selskapet som hadde åpen høring på denne miljøplanen – alle kunne gi kommentarer. Vi har møtt over 130 ulike organisasjoner i tillegg til politikere. Mange av kommentarene som kom inn, er ikke relevante for miljøplanen. Det var alt fra kommentarer og uttrykk som: «tommel ned», «Ikke bor» og «trekke dere ut av Australia». Men over 1000 av kommentarene var direkte relatert til miljøplanen. De har vi tatt med oss og gjort endringer og forbedringer i planen, sier Stangeland.

–Opplever dere selv at aktiviteten deres er kontroversiell?

– Når du ser antall innspill og kommentarer som har kommet i forbindelse med denne planen, er det ikke spesielt høyt sammenlignet med hva andre prosjekter eller industrier i Australia opplever, men et høyt antall for oss som selskap.

– Når vi møter folk, er det ulike syn. En god del ønsker ikke eller er skeptiske til denne aktiviteten i Australbukta, noen er usikre på om selskapet kan gjøre dette på en forsvarlig og god måte, mens andre ser fordeler og utfordringer som kan løses. Vi har også møtt de som ser positive ringvirkninger av denne aktiviteten, og en olje- og gassindustri som lever i sameksistens med turistnæring og havbruk, sier Stangeland som understreker at det er bred politisk støtte for leteboring i Australbukta, både på delstats- og nasjonalt nivå.