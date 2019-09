Myndighetene vurderer politianmeldelse av Ivar Aasen-drift

Samtidig som Aker BP skryter av erfaringene med å ha kontrollrommet for Ivar Aasen-feltet plassert i Trondheim sentrum, får selskapet kraftig refs. Miljødirektoratet vurderer å anmelde Aker BP for massiv forurensing av havet, skriver Dagens Næringsliv.

For selskapet har sluppet ut langt mer kjemikalier fra Ivar Aasen-plattformen enn selskapet har hatt tillatelse til. Miljødirektoratet viser til at de giftige kjemikaliene brytes sakte ned. Avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad mener et er foruroligende at selskapet ikke får gjort noe med problemet, når de har ansatte som jobber med dette hele tiden.

– Det er ikke bare noen få prosent over. Det er mangegangeren det selskapet har lov å slippe ut. Når vi setter en slik grense er det gjort ut fra hva som er mulig for bedriften, og hva som er akseptabelt for miljøet i dette området. Selskapet er ikke i nærheten av denne grensen, sier Bjørnstad til DN.

Aker BP har også utslipp av metan og såkalte flyktige organiske forbindelser langt over utslippsgrensene. Bjørnstad mener det er åpenbart at noe er feil når dette gjentar seg over flere år.

– Da spør jeg meg om ledelsen har fokus på de riktige tingene når en virksomhet kan ha den type utslipp år etter år. Og når de blir konfrontert med det fra myndighetene, søker de om å få større rammer, sier Bjørnstad.

Talsperson Ole Johan Faret i Aker BP er klar på at utslippene aldri skulle skjedd. Han viser til at selskapet har satt i gang en intern granskning, og har bedt et eksternt selskap om å studere eventuelle miljøkonsekvenser.

– Som selskap har vi sviktet. Dette er selvfølgelig et ledelsesansvar. Aker BP er opptatt av å opptre i henhold til alle miljøkrav. Det er veldig viktig for vår ledelse, sier Faret.