Offshorearbeider har saksøkt Lundin med krav om fast jobb

Tirsdag og onsdag møter en offshorearbeider Lundin Norway i Asker og Bærum tingrett. Han har saksøkt oljeselskapet og krever fast jobb etter å ha gått i turnus som innleid instrumenttekniker på Edvard Grieg-plattformen i nesten fire år, skriver Sysla.

– Han har vært en del av den daglige driften og jobbet skulder ved skulder med fast ansatte. Lundin spekulerer i fireårsregelen, sier Karianne Rettedal til Sysla. Hun er advokat i fagforbundet Industri Energi og representer offshorearbeideren.

Arbeidsmiljøloven gir rett til fast ansettelse dersom en person har vært leid inn til en bedrift i fire år. Lundin avviser kravet.

– Dette er en privatperson som er leid inn gjennom et bemanningsselskap. Vi mener å ha leid inn i tråd med de reglene som gjelder. Vi ønsker imidlertid ikke å prosedere saken i media, men vil komme med alle våre synspunkter i retten, sier juridisk direktør Ian Anders Tobiassen i Lundin Norway.

13 dager

Offshorearbeideren, som er i slutten av 30-årene, hadde sin første arbeidsdag på Edvard Grieg-plattformen 7. januar 2015.

Da var plattformen fortsatt på Stord, der den ble bygget.

Fakta: Lundin Norway Olje- og gasselskap som er datterselskap av svenske Lundin Petroleum.

Hovedkontor: Lysaker

Ansatte: 370

Toppsjef: Kristin Færøvik

I november samme år startet produksjonen på feltet 180 kilometer vest for Stavanger. Instrumentteknikeren gikk i fast turnus på plattformen fram til han dro hjem fra sitt siste skift 2. juledag i fjor – 13 dager før han ville ha jobbet der i fire år.

På den siste turen var det også leid inn en ny tekniker fra et annet bemanningsselskap. Ifølge Rettedal er denne personen foreløpig engasjert ut 2019 i samme stilling og rotasjon.

– Min klient lærte opp sin etterfølger, som deretter gikk inn i hans turnus. Dette er ikke i tråd med regelverket. Det er ikke meningen at man skal leie inn en person i fire år, for deretter å hente inn en ny når perioden er over.

– At han måtte ut like før det hadde gått fire år, viser at Lundin spekulerer i fireårsregelen. Selskapet driver en systematisk omgåelse av regelverket, mener Rettedal, som hevder fagforeningen har fått flere henvendelser om lignende tilfeller.

Lundin avviser påstanden.

– Vi omgår ikke fireårsregelen, sier Ian Anders Tobiassen.

– Er det vanlig praksis i Lundin at innleide må ut når de nærmer seg fire år i selskapet?

– Det vil jeg ikke svare på, sier Tobiassen.

Jon Ingemundsen

Ekstraordinært behov?

Et sentralt punkt i retten blir hvorvidt saksøker har utført vanlig eller ekstraordinært arbeid. Loven åpner for innleie for å ta unna midlertidige arbeidstopper. Advokat Rettedal mener imidlertid at mannen har fylt et løpende og permanent behov.

Lundin hevder på sin side at han har utført både vanlig og ekstraordinært arbeid, viser sluttinnlegget som er sendt retten. Sluttinnleggene sendes inn på forhånd og inneholder blant annet informasjon om partenes påstander og aktuelle lovbestemmelser.

Selskapet viser i sitt innlegg til at det har vært særskilt mye arbeid som følge av at Edvard Grieg-feltet har vært i en oppstartsfase.

«Avgjørende er at det er en sterk økning i arbeidsmengden i innkjøringsfasen, som er ekstraordinær sammenlignet med normal drift på plattformen,» skriver Lundin-advokat Kjersti Lyster Ryen i sitt innlegg og viser til at det derfor er tydelig at mannen ikke var leid inn for å dekke et permanent arbeidsbehov.

Ryen skriver også at det ikke har betydning at mannen i tillegg har deltatt i den ordinære driften.

– Jeg er helt uenig. Loven er klar på at faste oppgaver skal løses av fast ansatte, svarer Karianne Rettedal.

Lang innkjøringsperiode

Hun undrer seg også over at Lundin argumenterer med at Edvard Grieg har vært i en innkjøringsfase.

– Dette var kanskje riktig tidligere. Nå har plattformen vært i drift i over tre år, og det har vært behov for høyere bemanning hele perioden, sier Rettedal.

Ian Anders Tobiassen ønsker ikke å kommentere hva selskapet anser som en rimelig innkjøringsperiode.

Lundin har tidligere selv framhevet at oppstarten på Edvard Grieg har gått svært bra.

«Siden oppstart i 2015 har teamet som jobber om bord sørget for at plattformen har produsert med svært høy regularitet helt fra første dag,» skrev selskapet på egen hjemmeside i februar i fjor.

I sitt sluttinnlegg viser Lundins advokat til at arbeidsbehovet ble kartlagt i en studie utført av Safetec før feltet kom i drift.

Dagens faste bemanning tar utgangspunkt i denne rapporten.

– Dette har ikke på noe tidspunkt vist seg å stemme. Lundin har hele tiden benyttet mye innleid arbeidskraft, og det blir ikke lovlig fordi de trodde de skulle klare seg med færre, sier Rettedal.

Et annet vesentlig punkt i saken er at fagforbundet Safe i desember 2017 inngikk en avtale med Lundin som åpnet for utvidet innleie i ett år. Karianne Rettedal mener hennes klient ikke omfattes av denne fordi han allerede var satt opp i turnusplanen da avtalen ble inngått. Lundin hevder på sin side at alle innleieforhold, også de som allerede eksisterte, var omfattet av spesialavtalen.

Etterlyser flere faste

Morten Eriksen er hovedtillitsvalgt for Safe i Lundin. Han er selv instrumenttekniker på Edvard Grieg og har vært arbeidsleder for mannen som nå går til søksmål.

– Jeg forventer at han kommer til å vinne. Slik jeg kjenner arbeidsmiljøloven, har han en god sak, sier Eriksen.

– Det er ikke riktig å hive ham ut, for så å leie inn en ny i hans sted. Jeg oppfatter at det har skjedd her, legger han til.

Ifølge Eriksen er det til enhver tid tre instrumentteknikere på jobb på Edvard Grieg-plattformen – to faste og én innleid.

– Vi mener det er permanent behov for tre instrumentteknikere. Arbeidsmengden tilsier det. Fagforeningene har lenge kjempet for å få inn en ekstra person for å kunne ta unna alt arbeidet, sier han.

Safe-lederen er ikke imponert over Lundins argument om at feltet har vært i en innkjøringsfase.

– Det er litt tynt. Feltet har vært i produksjon siden november 2015, og man har vel knapt sett bedre regularitet for en ny plattform i Nordsjøen, sier Eriksen.