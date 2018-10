Turøy-ulykken er henlagt som intet straffbart

Helikopteret var minutter unna landing på Flesland da rotoren løsnet fra Super Puma-helikopteret med 13 mennesker om bord. Helikopterkroppen styrtet på en holme nær Turøy nordvest for Bergen, og tok fyr.

Alle om bord omkom umiddelbart i det som er den verste helikopterulykken på norsk sokkel på 40 år.

Havarikommisjonens svar kom i sommer

Havarikommisjonen var ferdig med å etterforske helikopterstyrten ved Turøy i sommer. I den endelige granskingsrapporten konkluderte de, som de har gjort tidligere, at et tretthetsbrudd i et tannhjul i girboksen var årsaken til ulykken på Turøy.

- Vi har også funnet ut hvor det bruddet startet. Det utviklet seg usynlig under overflaten. Måten sprekken utviklet seg på er en ikke tidligere kjent feil i et gir av denne typen. Derfor fremmer vi en sikkerhetstilrådning til å øke forskning på dette området, sa avdelingsdirektør Kåre Halvorsen.

– Slik girboksen er nå, vil ikke vi fly med denne maskinen i Nordsjøen

Fakta: Turøy-ulykken – Fredag 29 april 2016 styrtet et helikopter fra 2.000 fot på vei fra oljeplattformen Gullfaks B i Nordsjøen til Bergen lufthavn, Flesland. - Få minutter unna Flesland, over en holme nær Turøy - nordvest for Bergen, løsnet rotoren fra Super Puma-helikopteret. – 13 mennesker var om bord og omkom umiddelbart i den verste helikopterulykken på norsk sokkel på 40 år. – Helikopteret var operert av CHC Helikopter Service og fraktet oljearbeidere for daværende Statoil.

Etterlatte vil ha erstatning

De etterlatte har krevd erstatning fra helikopterprodusenten Aibus. De vil ha oppreisning etter ulykken og har engasjert amerikanske Kreindler & Kreindler LLp, som er spesialister på søksmål etter store ulykker og hendelser. Advokatfirmaet har blant annet jobbet med Malaysia Airlines-forsvinningen i 2014 og Germanwings-styrten over Alpene i 2015.

Her er pressemeldingen fra Vest politidistrikt:

«Politiet avsluttet tidligere i høst sin etterforskning av Turøy-ulykken og saken ble sendt til statsadvokaten, som rett beslutningsmyndighet.

Statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane har den 16. oktober 2018 besluttet å henlegge saken som intet straffbart forhold bevist.

Politiets etterforskning har i det vesentlige bestått av avhør av vitner til ulykken, tidligere passasjerer og ansatte i CHC Helikopter Service. Selskapets økonomi er også undersøkt med tanke på om økonomi har påvirket service og vedlikehold. Det er ikke funnet noen slik sammenheng.

Ingen personer eller foretak har hatt status som mistenkt eller siktet under politiets etterforskning.

Statens havarikommisjon for transport konkluderte i sin avsluttende rapport 5. juli 2018 at den direkte årsaken til ulykken var et utmattingsbrudd i ett av de åtte andretrinns planetgirene i hovedgirboksen. Videre har deres undersøkelser vist at kombinasjonen av materialegenskaper, overflatebehandling, design, belastning og driftsmiljø bidro til en feil som ikke tidligere var forventet eller vurdert.

De pårørende, bistandsadvokat og andre berørte parter er orientert om statsadvokatens beslutning.»