Knallgode jobb-tall i Rogaland

Ingen andre fylker er i nærheten av å ha de samme veksten. Nærmest er Oslo med 3,2 prosent.

Den laveste veksten har Sogn og Fjordane, Finnmark og Buskerud med nær én prosent vekst. Snittet for hele landet er 1,9 prosent, så jobbveksten i Rogaland er mer enn dobbelt så høy som gjennomsnittet.

Her er en lenke til SSB sine tall.

Oljesektoren!

SSB skriver at over halvparten av de nye jobbene i Rogaland kom i gruppen «Bergverksdrift og utvinning», som er sterkt dominert av olje og gass. Selv om veksten var sterk i Rogaland, så hadde ikke næringen vekst i antall arbeidsforhold sett på nasjonalt nivå. Det betyr at arbeidsplasser i oljesektoren nå flyttes tilbake til Rogaland.

Statistikken viser også at lønnsnivået er høyt i Rogaland. Den gjennomsnittlige avtalte månedslønnen var 2. kvartal på 44.620 kroner. Bare Oslo har høyere snittlønn med 47.520 kroner. Lavest er Østfold med 39.140 kroner.

Gjennomsnittlig lønnsøkning fra samme kvartal i fjor er på 2,7 prosent. Den gruppen som hadde høyest lønnsvekst er fiskeoppdrett der lønnen steg med 3,7 prosent.

Økt oljeinvestering

Statistisk sentralbyrå offentliggjorde torsdag statistikken for oljeinvesteringene per tredje kvartal. De viser en forventet investering i 2018 på totalt 156,3 milliarder.

For 2019 heves nå anslaget for investeringer til 165,1 milliarder kroner. Det er et løft på hele 10 milliard kroner i forhold til den forrige prognosen på 155,5 milliarder kroner.

– Anslaget for 2019 er hele 16,5 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2018, gitt i 3. kvartal 2017. Den høye veksten som indikeres for 2019, bør tolkes med forsiktighet, skriver SSB.

Fakta: Opp 54.000 Det var i underkant av 2,9 millioner arbeidsforhold i Norge i 2. kvartal 2018. Dette var en økning på 54.000, eller 1,9 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2017.

Færre starter selv

Enda et bevis på at oljesektoren har tatt seg opp igjen er tallene for nyetableringer. I Rogaland ble det ifølge Statistisk sentralbyrå startet opp 2397 nye selskaper første halvår. Det høres mye ut, men er faktisk 380 færre nyetableringer enn i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 14 prosent.

Nedgangen er desidert størst i Rogaland - nærmest kommer Østfold med minus 5,3 prosent.

– Dette skjer selvfølgelig fordi arbeidsmarkedet er blitt mye bedre gjennom det siste året, ved at oljekrisen er over, sier Terje Strøm i Nyanalyse AS. - Langt færre driftige rogalendinger må starte egen bedrift, og da går man tilbake til det trygge. Det er for de fleste å være ansatt, og ikke være entreprenør.