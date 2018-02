Goliat-plattformen blir gransket av Riksrevisjonen

I fjor høst ble det klart at Riksrevisjonen skulle granske Petroleumstilsynet. Nå melder NRK Rogaland at granskningen skal gå dypere inn i tre saker: Songa Endurance er valgt etter at en brønn holdt på å løpe løpsk høsten 2016. Boreriggen var på oppdrag på Troll-feltet for Statoil. Så skal det konfliktfylte arbeidsmiljøet på Shell sitt anlegg på Nyhamna også ettergås nærmere. Her har Petroleumstilsynet fått kritikk for ikke å ha tatt varsler på alvor.

Tredje dypdykk skal foretas i Goliat-prosjektet, den første oljeproduserende feltet i Barentshavet. Eni er blitt tett fulgt av Petroleumstilsynet underveis i prosjektet, men til tross for at tilsynet har påpekt en rekke feil og mangler, har det helt til det siste vært problemer med elektrisk utstyr på plattformen.

– Jeg tror dette er naturlige saker å se nærmere på, sier Frode Alfheim, leder i Industri Energi til NRK Rogaland.

Riksrevisjonen vil ikke kommentere saken. Arbeidet deres skal legges fram for Stortinget i januar 2019.

– Vi er gjort kjent med dette, og vil bidra med vår ekspertise og informasjon der det måtte være relevant, sier kommunikasjonssjef Andreas Wulff i Eni Norge til NRK Rogaland.