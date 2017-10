Aker BP-aksjen steg 12 prosent på ei uke

Omsetningen i tredje kvartal for oljeselskapet Kjell Inge Røkke kontrollerer, endte på 596 millioner dollar (4,9 milliarder kroner). Driftsresultatet ble på 219 millioner dollar (1,8 milliarder kroner).

Begge tallene er langt høyere enn samme periode i fjor. Men hovedforklaringen på det er at Aker BP er et resultat av sammenslåingen av Det norske og BP Norge, så en ren sammenligning blir misvisende.

Oljeselskapets tall er bedre enn det markedet forventet, skriver Dagens Næringsliv. Her hadde man landet på 199 millioner dollar, av en omsetning på 584 millioner dollar. Den forventede driftsmarginen var på 34,1 prosent, mens resultatet ble 36,7 prosent.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble på 395 millioner dollar (3,2 milliarder kroner).

Den siste uken har Aker BP-aksjen steget med over 12 prosent på Oslo Børs. Oljeselskapet gjorde et byks etter at det ble klart at Aker BP kjøper Hess´ andeler på oljefeltene Valhall og Hod for to milliarder dollar (16 milliarder kroner). Oppkjøpet gjorde også at Aker BP har lovet å øke utbyttet til aksjonærene. Hess Norge har 19 ansatte og hovedkontor i Stavanger.

I tredje kvartal produserte Aker BP i snitt olje og gass tilsvarende 131.900 fat. Prisen for oljen ble på 55 dollar per fat.

Resultat etter skatt endte på 112 milloner dollar (916 millioner kroner).

I løpet av ett år har aksjen steget med over 40 prosent.