Mer Goliat-kritikk: Kalddusj for nykommeren Vår Energi

Dagen etter oppstartsfesten for Vår Energi, som er det nye oljeselskapet på norsk sokkel, kommer Petroleumstilsynet (Ptil) nok en gang med alvorlig kritikk av oljeplattformen Goliat i Barentshavet. Vår Energi er resultatet av sammenslåingen av italienske Eni Norge og HitecVision-eide Point Resources. Dette blir det største uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel - og operatør for Goliat-feltet.

I dagene 15. til 19. oktober 2018 førte Petroleumstilsynet tilsyn med Eni, som har vært operatør for Goliat siden oppstarten (se fakta).

Fakta: Goliat Da utbyggingsplanen ble godkjent i 2009, skulle Goliat koste 31,3 milliarder kroner. Ved oppstarten i 2016 hadde prisen økt til 50,8 milliarder kroner, en overskridelse på 19,5 milliarder kroner. Det er 62 prosent mer enn i den opprinnelige utbyggingsplanen. Høsten 2014 dør tre personer i forbindelse med at det jobbes på spreng for å ferdigstille den norske kjempen i Sør-Korea. I mer enn åtte av de 22 første månedene etter at Goliat startet opp i Barentshavet 12. mars 2016, var oljeproduksjonen på plattformen nedstengt. I 2016 gikk 3 av 7 pålegg på norsk sokkel til Goliat-operatør Eni. I 2017 ga tilsynet 9 pålegg. Av disse gikk 4 til Eni. Det utgjør til sammen 44 prosent av påleggene disse to årene. Aftenbladet har tidligere gått gjennom flere tusen dokumenter og dokumentert at norske myndigheter i årevis ble ført bak lyset at av det italienske oljeselskapet Eni. Petroleumstilsynet (Ptil) ble allerede mens Goliat ble bygget på verftet til Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea klar over problemer Eni lovet å ordne opp i. Uten å gjøre noe med det. Kilder forteller om feil som ble slettet fra listene før avreise fra Hyundai-verftet i Ulsan i Sør-Korea. Dokumentene som ikke stemte overens med virkeligheten og feil som ble rapportert som fikset, uten at de var det.

Fakta: Vår Energi Etablert: 2018 Fusjon: Er en sammenslåing av Point Resources og Eni Norge. Ansatte: 800. Eiere: Italienske Eni med 69,6 prosent og HitecVision med 30,4 prosent. Operatør: Goliat, Marulk, Balder, Jotun og Ringhorne. Satser: Skal investere 65 milliarder kroner de neste fem årene på norsk sokkel. Produksjon: Over 170 000 fat oljeekvivalenter per dag fra 17 produserende olje- og gassfelt. Forskning og utvikling: Over 100 millioner i årlige investeringer. Kontorer: Hovedkontor i Stavanger, avdelinger i Hammerfest og Oslo.

Tilsynet var en oppfølging etter tidligere tilsyn med Eni om elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene på Goliat med rapport datert 31. oktober 2017 og tilhørende pålegg.

Tilsynet resulterte i et nytt varsel om pålegg.

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Eni etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav for elektriske anlegg på Goliat FPSO.

«Det avdekkes fremdeles feil og mangler som sammen med omfanget av utestående vedlikehold, gir utfordringer knyttet til håndtering av enkeltvis og samlet risiko på innretningen,» skriver Ptil i en melding tirsdag.

– Vi bekrefter å ha mottatt rapporten, og har igangsatt arbeid med å etterkomme påleggene, ved ytterligere å styrke organisasjonen og gjennomføre arbeid knyttet til vedlikehold, både gjennom økt bemanning og organisatoriske endringer, sier pressekontakt Andreas Wulff i Vår Energi til Sysla.

Han sier at det mest alvorlige avviket, som var knyttet til brannspjeldet, allerede er lukket. Petroleumstilsynet fant at et av fire brannspjeld i luftinntakene til viktige områder på Goliat ikke stengte ved aktivering av kontrollrommet. Funksjonen til brannspjeldene er å hindre brannspredning, samt å hindre røyk og brannbare gasser trenge inn i de viktige områdene.

Det er åttende gang tilsynet gir et pålegg for å utbedre alvorlige feil på «Goliat». Noe lignende har aldri før skjedd i norsk oljehistorie, ifølge DN.

«Vårt inntrykk er at pålegg gitt etter tidligere tilsyn med Goliat FPSO har hatt effekt,» uttaler Ptil.

Samtidig ser tilsynsmyndighetene utfordringer med hvordan selskapet arbeider for å ivareta helheten i tidligere påpekte problemstillinger.