Equinors rekordløft: Tunge tak i Nordsjøen

Så var plattformene i første del av utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet på plass. Nå var det to plattformdekk, en bro og et flammetårn som sto for tur.

Plattfordekkene tok løftfartøyet Pioneering Spirit seg av. Først ut var dekket til prosessplattformen, med en vekt på rundt 26.000 tonn. Løftet var et tyngste som er gjort offshore og ble gjennomført på fire timer tirsdag.

Even Kleppa / Equinor

Even Kleppa / Equinor

Roar Lindefjeld / Espen Rønnevik/Equinor

Roar Lindefjeld/Espen Rønnevik/Equinor

SE VIDEO HER:

Utstyrs- og boligplattformen på 18.000 tonn ble løftet på plass fredag morgen.

Prosjektdirektør Trond Bokn er fornøyd med at plattformene nærmer seg ferdigstillelse ute i Nordsjøen.

– Å få de siste byggeklossene i gigantprosjektet på plass nå er viktig for å kunne sikre oppstart av feltet som planlagt i november i år, sier han i en melding.

De første stegene for å få plattformene på plass ute i Nordsjøen, vest for Stavanger, ble tatt i august 2017. Da ble understellet til stigerørsplattformen satt ned. Så har utbyggingen vokst fram, til nå å telle fire plattformer, med 200 kilometer med kraftkabler og mer enn 400 kilometer med rørledninger. Mer enn 2000 døgn har fartøy (såkalte fartøysdøgn) totalt vært i sving for å få alt på plass.

Nå skal de to siste plattformdekkene kobles til, testes og ferdigstilles.