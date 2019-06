Vår Energi må rydde opp på Balder

Balder-feltet er utviklet med et flytende produksjons-, lagrings- og lossefartøy, en såkalt (FPSO) og flere undersjøiske produksjonssystemer.

Oljeselskapet som kom ut av fusjonen mellom Eni Norge og Point Resources, planlegger å utvide produksjonen i området og har søkt Ptil om samtykke. Dette var også medvirkende til at tilsynsbesøket kom nå.

«Det pågår et forlenget levetidsprogram for Balder-installasjonen (2030) – inkludert seismiske undersøkelser og boreprogrammer», skriver Vår Energi på egne nettsider.

Ptil skriver at resultatet vil inngå som en del av grunnlaget for saksbehandlingen av samtykkesøknaden.»

Fakta: Balder-feltet Balder-feltet ligger på Utsira-høyden i Nordsjøen – den aller første, tildelte lisensen med første leteboring og første oljefunn på norsk sokkel. Vår Energi er operatør for Balder-feltet med 100 prosent eierskap. Kilde: Vår Energi X

I tilsynet registrerte Ptil flere eksempler på at organisasjonen ikke benytter de etablerte styringsprosessene, og resultatene fra disse, på en systematisk og helhetlig måte for å redusere risiko, skriver Ptil i tilsynsrapporten som er offentlig.

«Vi kan ikke se at Vår Energi har nødvendig tilgang til/oversikt over dokumentasjon som beskriver eksisterende design. På forespørsel kunne ikke selskapet dokumentere design og forutsetninger for fakkelsystemet,» skriver tilsynet blant annet i rapporten.

Men det er mer. «Flere av ytelsesstandardene som ligger til grunn for barrierestyringen bygger på forutsetninger om at eksisterende design er god nok,» fortsetter Ptil.

Til slutt heter det i rapporten at «selv om Vår Energi har tatt grep for å redusere antall barrieresvekkelser og prioritere sikkerhetskritisk aktivitet på Balder, var det på tidspunktet for tilsynet mange barrieresvekkelser (FINC- Facility Integrity Non-Conformance) på Balder. Organisasjonen opplevde de mange svekkelsene som utfordrende med tanke på å holde oversikt over risikobildet.»

Ptil skriver videre at arbeiderne offshore på Balder «ikke hadde enkel tilgang til oversikt over etablerte midlertidige kompenserende tiltak knyttet til barrieresvekkelsene, og vi fant eksempler på barrieresvekkelser som det ikke var opprettet avvik eller midlertidig kompenserende tiltak for.»

Ptil mener derfor at det på feltet er manglende styring med såkalt storulykkerisiko på Balder.

Avvik fra regelverket bla funnet innenfor følgende systemer og områder:

Styring av storulykkerisiko og barrierer

Oppfølging av barrierer, barrieresvekkelser og kompenserende tiltak

Barrierestrategi og ytelsesstandarder

Håndtering av endring

Prosessikring

Tennkildekontroll

Brannmotstand

Midlertidig utstyr og installasjoner

Merking

Vedlikeholdsprogram

Dokumentasjon

Dekksrister i komposittmateriale i evakueringsveier

Les hele rapporten hos Ptil

Petroleumstilsynet har gitt Vår Energi frist 20. juni 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Tilsynet med styring av storulykkerisiko og barrierer ved drift av Balder skjedde i uke 6 og uke 8 i 2019. Både gjennom møter, intervjuer og stikkprøver i utvalgte styringssystemer på land og ute på Balder-skipet

Feltet har produsert i 20 år. Balder eksporterer gass til Statpipe via produksjonsskipet Jotun A.