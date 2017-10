Solkongen fra Jæren med full pott i Iran: – I 2014 tenkte jeg at det var sol det kom til å handle om i framtiden

Bare litt over ett år etter at Ålgård-buen Jan Erik Vikeså sluttet i oljejobben i Aibel, har solenergiselskapet hans Saga Energy skrevet under på en avtale i Iran verdt 25 milliarder kroner. - Et kjør, men veldig bra, sier han.