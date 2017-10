Slutter som miljøaktivist og får to millioner i lønn hos Røkke

– Dette har vært den vanskeligste beslutningen i mitt liv, sier Nina Jensen til Dagbladet.

Marinbiologen, også kjent som finansminister Siv Jensens søster, går av etter fem år i lederstolen og 15 år i organisasjonen. Hun har takket ja til å bli leder for olje- og fiskerimilliardær Kjell Inge Røkkes nye gigantprosjekt, forsknings- og ekspedisjonsskipet REV (Research Expedition Vessel).

I et intervju med Dagbladet forteller Jensen om å forlate drømmejobben, om hvor forskjellige syn hun og storesøster Siv har, om hvordan havene må reddes, hvorfor hun er lei av norske politikere og nå velger Røkke. Og hvorfor to millioner i året er en helt passelig årslønn for en som henne.

- Dette er den vanskeligste beslutningen jeg har tatt i mitt liv. Jeg har vært så lidenskapelig engasjert i WWF, og det kommer jeg alltid til å være, sier Jensen, som tok over som leder da Rasmus Hansson trakk seg i 2012.

Skryter av Røkke

– Han er oppriktig bekymret for livet i havet. Han er nok kommet til et slags veiskille om hva han skal bruke resten av tida si på. Han har gjort hele sin formue på havet og ønsker å gi noe tilbake, sier Jensen til Dagbladet.

