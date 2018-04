Aibel får ny milliardkontrakt fra Statoil

Kun to uker er gått siden forrige melding om at Aibel får milliardkontrakt fra Statoil. Da gjaldt det et plattformdekk til gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen.

Nå er det klart at Aibel har sikret seg en ny storkontrakt med Statoil. Lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes. Det betyr en ny kontrakt på rundt 1,3 milliarder kroner til Aibel – og verftet i Haugesund.

Arbeidet starter umiddelbart, melder Statoil. Lagerskipet kommer til Haugesund i juli og vil på det meste gi arbeid til 600 personer.

– Dette er en vesentlig kontrakt for Aibel. Den bekrefter vår ledende posisjon innen store modifikasjonsoppdrag på norsk sokkel. De siste årene har forbedringsarbeid vært det viktigste for oss, og vi er samtidig kjent for vår ekspertise og erfarne ansatte, sier administrerende direktør Mads Andersen i Aibel.

Harald Pettersen/Statoil

Jon Ingemundsen

Lagerskipet skal tilbake i arbeid våren 2020. Aibel skal også hjelpe til med oppkoblingsarbeid offshore.

Njord-feltet i Norskehavet begynte å produsere olje i 1997. I 2012 ble det funnet svakheter med bærestrukturer på plattformen. Dermed måtte produksjonen stoppe i september 2013, men kom i gang igjen året etter. Situasjonen var likevel at boreanlegget på plattformen ikke kunne brukes.

Løsningen ble å oppgradere både plattformen Njord A og lagerskipet Njord B. Plattformen ligger på Kværner-verftet på Stord. Lagerskipet har ligget ved land i Kristiansund.

Oppstarten på Njord-feltet er planlagt høsten 2020, melder Statoil. Da skal produksjonen fortsette i 20 år til.