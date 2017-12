Oljeprisen opp etter væpnet angrep på rørledning

Andre juledag ankom væpnede menn rørledningen ved Maradah i Libya i to biler, og festet sprengladninger på den. Ødeleggelsene førte til at Libyas oljeproduksjon kuttes med opp til 100.000 fat daglig, skriver Reuters. Oljerørledningen går til havnebyen Sidra.

Oljemarkedet reagerte med prisvekst. Prisen for ett fat nordsjøolje (brent) passerte 67 dollar for første gang siden mai 2015. Onsdag morgen er oljeprisen 66,7 dollar.

Samtidig kommer meldingen om at en annen rørledning, Forties, snart er klar for fullt igjen.

Gjennom rørene strømmer vanligvis 450.00 fat med olje daglig, noe som gjør Forties svært sentral i å få nordsjøolje ut til markedene. Rørnettet knytter sammen 85 installasjoner, noen av dem på norsk side, og kommer i land i Cruden Bay, nord for Aberdeen. Etter at en sprekk ble funnet tidligere i desember, har rørsystemet vært stengt. Nedstengingen har bidratt til at oljeprisen har steget.

Nå varsler operatøren Ineos at rørledningen er ferdig reparert og at systemet nå er i ferd med å bli startet opp. Ineos forventer at normal drift skal være i gang tidlig på nyåret.