Høyeste oljepris så langt i 2019

Kinas økonomi bremser opp. Veksten i 2018 var på 6,6 prosent, ned fra 6,8 prosent 2017 og den laveste på 28 prosent.

Men likvel viser nye tall fra landets statistikkbyrå at raffineriene forbrukte rekordhøye 12,12 millioner fat daglig, noe som er 6,8 prosent mer enn i 2017, skriver Reuters.

Samtidig begynner produksjonskuttene oljekartellet Opec har innført å få effekt, skriver nyhetsbyrået. Prisen for ett fat nordsjøolje nærmet seg i løpet av natt til mandag 63 dollar fatet, det høyeste nivået i 2019.

Etter at oljeprisen var 86 dollar i begynnelsen av oktober, sank den jevnt mot jul og endte på 50,78 på julaften.

Analytikere Reuters har snakket med, forventer ikke at oljeprisen vil vokse til fjorårets nivå i år, men at det mer er snakk om å holde seg på 60-tallet og muligens se 70 dollar.

Lavere oljepris slår rett inn på aktiviteten innen skiferolje i USA. Siste telling til Baker Hughes viser at antall rigger sank med 21 til 852, som er det laveste nivået siden mai i fjor og den største nedgangen siden februar, etter at selskapene tilpasser seg et prisfall på 40 prosent.