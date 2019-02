Wintershalls skryte-felt er stengt ned etter problemer

Oljefeltet Maria til Wintershall på Haltenbanken i Norskehavet er bygd ut med to såkalte havbunnsrammer. Produksjonen sendes videre til Kristin-plattformen til Equinor.

Eller det som skulle vært produksjonen. For akkurat nå er Maria-feltet stengt ned, skriver Dagens Næringsliv.

Etter oppstarten av oljefeltet på slutten av 2017, var operatør Wintershall fornøyd og skrøt av at de hadde fått produksjon ett år foran skjema og til 20 prosent under budsjett. Maria-feltet var selskapets flagskip i Norge.

Men siden har det ikke vært mye å skryte av. Oljereservene er blitt redusert fra 207 millioner fat ved oppstart til 60 millioner fat nå, viser nye tall fra Oljedirektoratet. DN viser til at dette med dagens oljepris utgjør en brutto salgsverdi på 80 milliarder kroner.

Til avisen skriver Wintershall at produksjonen det første året har vært nedslående fra Maria-feltet. Oljereservene er redusert fordi selskapet sliter med å få produsert nok – og på slutten av 2018 var den på mindre enn 20.000 fat daglig. Planen har vært å pumpe vann inn i feltet for å holde trykket oppe og presse oljen mot produksjonsbrønnene, men metoden har ikke fungert.

Wintershall skriver at oljefeltet nå er stengt for at selskapet bedre skal forstå reservoaret. Oljeselskapet vil iverksette flere tiltak, og skal blant annet bore flere brønner i løpet av året.

Maria-feltet hadde et anslag på 180 millioner fat utvinnbar olje i planen for utbygging og drift. Dette ble altså oppjustert – før anslaget ble kraftig nedjusert. Oljedirektoratet sier til DN at det har vært usikkerhet ved anslagene, men at selskapet nå jobber for å få reservene opp igjen til nivåene i planen som myndighetene godkjente for feltet.