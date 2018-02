Røkke satser på mer olje i Ghana

Mandag morgen melder Aker ASA at selskapet vil satse på mer olje og gass i Ghana gjennom Aker Energy AS. Aker eier dette selskapet sammen med TRG AS.

TRG er Kjell Inge Røkkes investeringsselskap, og gjennom dette selskapet er han også hovedaksjonær i Aker ASA. Nå har Aker Energy kjøpt Hess´ andeler i et dypvannsfelt i Ghana - Tano Cape Three Points. I dette området ser Aker Energy store muligheter og vil bruke erfaringer fra norsk sokkel, hvor Røkke også er med gjennom oljeselskapet Aker BP og oljeserviceselskapet Aker Solutions. I Ghana er målet nå å bygge opp en betydelig aktivitet innen leting og produksjon av olje og gass, framgår det av børsmeldingen fra Aker ASA.

Det ferske kjøpet av dypvannsandelene koster 100 millioner dollar, rundt 775 millioner kroner.