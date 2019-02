Vi er bare halvveis i oljealderen - store ressurser gjenstår på norsk sokkel

Ressuranslaget som Oljedirektoratet opererer med er et samlebegrep for all olje og gass som kan utvinnes. Hovedklassene er reserver, betingende ressurser og ikke påviste resurser.

I en pressemelding skriver Oljedirektoratet nå at ressursanslaget for norsk sokkel nå er på om lag 15,6 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Dette er opp med 24 millioner mer enn ved utgangen av 2017.

Vel 47 prosent av ressursene som er igjen, er ikke påviste, skriver OD.

7,3 milliarder standard kubikkmeter er produsert, solgt og levert. Det er ventet at 8,3 milliarder standard kubikkmeter er igjen å produsere, av dette er 4,4 milliarder påviste ressurser, mens resterende er ressurser som ikke er påvist enda.

Om Oljedirektoratets anslag er riktig, betyr det at omtrent halvparten av de mulige olje- og gassressursene er produsert fra norsk sokkel.