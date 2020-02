Equinor-aksjen faller 5 prosent: – Det er ytterst sjeldent

Økt virusfrykt og prisfall på olje gjør at Equinor-aksjen faller 5 prosent på Børsen mandag. – Det er ytterst sjelden, sier investeringsøkonom. Selskapets markedsverdi har falt rundt 80 milliarder kroner fra nyttår.

SOLID FALL: Equinor-aksjen faller etter ny virusfrykt mandag, og selskapets verdi er redusert med rundt 80 milliarder kroner så langt i år. Her er konsernsjef Eldar Sætre i Equinor på selskapets kapitalmarkedsdag i London tidligere denne måneden. Foto: Jon Ingemundsen

Det er en krevende dag for investorene på Oslo Børs, med en nedgang på 3,66 prosent for hovedindeksen, skriver E24.

Selskapene som leder an nedturen er hydrogenselskapet Nel, som er ned 11,53 prosent for dagen, og oljegiganten Equinor, som på det meste var ned over 5 prosent midt på dagen mandag.

Like før klokken 14 var aksjen ned 5,14 prosent.

Dersom Equinor-aksjen stenger på dette nivået, vil det være det største fallet på én dag siden 23. mai i fjor.

Frykter fall i oljeprisen

Blant årsakene til fallet er tiltagende frykt for coronaviruset, og et fall i oljeprisen til 56 dollar fatet, ifølge investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

– Det er jo frykten for coronaviruset og nedgang i Kina, selvfølgelig, og redselen for en ytterligere etterspørselssvikt etter olje. Det er spesielt at Equinor faller så mye uten at det er noe selskapsspesifikt, sier Johannesen til E24.

– Er det vanlig med fall på rundt 5 prosent for Equinor?

– Det er ytterst sjelden. Hovedindeksen er også ned rundt 3,6 prosent i dag, og det er flere år siden sist vi så en slik nedgang, sier Johannesen.

Equinor-aksjen utgjør 13,18 prosent av vektingen på Hovedindeksen. Det betyr at 0,65 prosentpoeng av nedgangen på hovedindeksen i dag skyldes nedturen i Equinor-aksjen.

Aksjen startet året på 175,50 kroner og er siden ned rundt 14 prosent, noe som tilsvarer et fall i markedsverdi på rundt 80 milliarder kroner. Mandag er selskapet verdt like over 500 milliarder kroner.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet. Foto: Nordnet

– Har satt en støkk i markedene

Etter et bredt fall i aksjemarkedene i Asia og Europa, ligger det også an til et bredt fall på børsene i USA mandag.

– Hvordan vil du karakterisere bevegelsene?

– De er voldsomme, vil jeg si. Det er tydelig at coronavirusets inntreden i Europa, i første rekke i Italia, har satt en støkk i markedene. Etter en helg har man også noen dager å ta igjen, så da kan fallet bli kraftigere enn ellers. Rent teknisk så kan dette også utløse automatiske salg, ved at såkalte stop-loss-ordre utløses, sier Johannesen.

– Har markedene undervurdert coronaviruset?

– Markedet har i hvert fall ikke tatt inn over seg den underliggende alvorligheten når store deler av Kina har vært stengt ned i noen uker, og land som Italia begynner å stenge også ned byer, sier han.

Han peker på at aksjemarkedene så langt i år har vært lite påvirket av virusfrykt. De nordiske indeksene var opp rundt 5–6 prosent i år før dagens fall, mens teknologiindeksen Nasdaq var opp rundt åtte prosent i år og S&P 500 opp rundt 5 prosent før fallet.

– Aksjemarkedene har stort sett turet oppover i jevnt tempo, sier han.

– I motsetning til kreditt- og råvaremarkedene har aksjemarkedet steget til tross for at det har gått stadig verre med dette viruset. Markedet ser ikke ut til å ha tatt inn over seg alvorligheten på samme måte som kreditt- og råvaremarkedene, sier han.

Oljeselskapene rammes av bærekraftshensyn

Investeringsøkonomen påpeker at både Equinor og andre oljeselskaper sliter med økende oppmerksomhet om bærekraft, og sier at dette også har preget aksjekursene i oljebransjen det siste året.

– Equinor er havnet i en skvis. De ønsker å profilere seg som et ESG-selskap (bærekraftig selskap, journ.anm.), men har ikke fått det helt til, sier Johannesen.

Samtidig har Equinor en stødig forretning og nok penger til å satse tungt på grønne prosjekter som havvind, understreker han.

– Men per i dag er de i en vanskelig situasjon, noe som gjør at aksjen er relativt kraftig ned det siste året. Dette gjelder for så vidt alle de store oljeselskapene, som Exxon og Shell. De hamres ned uansett hvor mye de betaler ut i utbytte. Det er så mye penger som skal inn i de fornybare fondene fra både institusjoner og privatpersoner, at dette ser ikke ut til å stoppe riktig enda, sier han.

Nel er mest omsatt

Det meste Equinor-aksjen har falt på én dag er 10,92 prosent, noe som skjedde 7. desember 2007, ifølge tall fra Infront. Dette var en dag da selskapet meldte om sviktende produksjon og høyere kostnader i kjølvannet av sammenslåingen med Hydros olje- og gassvirksomhet.

Motsatt var 11. september 2001 Equinor-aksjens beste dag noensinne, med en oppgang på 13,11 prosent. Det var som kjent dagen da terrorister fløy inn i Twin Towers i New York, noe som førte til at oljeprisen steg. Da falt aksjen derimot med over 10 prosent dagen etter.

Equinor-aksjen er imidlertid bare den nest mest omsatte aksjen på Børsen mandag. Størst omsetning er det i hydrogenselskapet Nel, som har vært den mest omsatte flere handledager i det siste. Nel-aksjen er ned over 11 prosent mandag.

– Det er klassisk for småaksjer med en litt svak balanse, de faller gjerne mer i en nedtur enn større selskaper som Equinor, sier Johannesen.

