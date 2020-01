Equinors kvartalsrapport: Legger frem tall om én uke: Venter kraftig resultatfall fra Equinor

Analytikerne venter at Equinors fjerde kvartal blir langt svakere enn året før, viser ferske anslag. Justert resultat er anslått å falle med 23 prosent til rundt 31 milliarder kroner.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Konsernsjef Eldar Sætre. Foto: Berit Roald

Ellen Kongsnes Nyhetssjef

Equinor er ventet å levere et justert resultat før skatt på 3,37 milliarder dollar (drøye 31 milliarder kroner) i fjerde kvartal, som er en solid nedgang fra 4,4 milliarder dollar i fjerde kvartal året før.

Det skriver E24.

Det viser ferske anslag som energiselskapet selv har hentet inn fra 25 analytikere.

Et slikt resultat ville imidlertid være en klar fremgang fra tredje kvartal, da Equinor leverte sine svakeste tall siden 2017, med et justert resultat før skatt på 2,59 milliarder dollar, og hvor bunnlinjen var i minus for første gang på to år.

Det justerte resultatet fjerner engangseffekter og «støy» fra resultatet, og er ifølge Equinor et bedre mål på selskapets underliggende drift enn bunnlinjen, som av ulike årsaker kan variere svært mye fra kvartal til kvartal.

Publisert: Publisert: 30. januar 2020 12:36

Mest lest akkurat nå