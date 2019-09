Conoco Phillips får ny sjef i Norge

Hun har vært i Norge for Conoco Phillips før. Terri G. King begynte i selskapet i 1991. Fra 2005 til 2008 ledet hun Eldfisk-feltet – og nå vender hun altså tilbake for å bli Conoco Phillips regiondirektør for Norge (og Nord-Afrika) med hovedkontor i Tananger. King begynner 1. desember.

– Hun kjenner Norge og norsk kultur godt, og har lang ledererfaring i selskapet, skriver kommunikasjonsdirektør Stig Kvendseth i Conoco Phillips i e-post til Aftenbladet.

Trond-Erik Johansen har vært regiondirektør siden 2015, da han kom hjem til Stavanger-regionen fra å ha ledet Conoco Phillips i Alaska for å ta over etter Steinar Våge. Våge reiste da til en sjefsjobb i Houston – og nå flytter Johansen etter for å overta stillingen som selskapets øverste leder for helse, miljø og sikkerhet.

– I løpet av Trond-Eriks periode som leder for Norge og Europa har sikkerhetsarbeidet og sikkerhetskulturen blitt ytterligere styrket, og fremstår i dag som et foregangsområde i Conoco Phillips. Med hele selskapet som ansvarsområde vil Trond-Erik jobbe videre med å styrke HMS-området i selskapet ytterligere, skriver Kvendseth.

ConocoPhillips

Satsingsregion!

Conoco Phillips er for tiden i gang med en omfattende markering av at det er 50 år siden Ekofisk-feltet ble funnet – et funn som som førte Norge inn i oljealderen. Her er selskapet fortsatt operatør, og er i tillegg medeier i flere andre felt. Norge er én av fire satsingsregioner for Conoco Phillips:

– Conoco Phillips har et langsiktig perspektiv på aktiviteten i Norge, skriver Kvendseth.

Han viser til at Ekofisk-området utvikles videre, og at Conoco Phillips også har startet letingen etter mer olje og gass i Nordsjøen – og skal gjøre det samme i Norskehavet neste år.

Halvannet år etter at Terri G. King tok over som direktør for Storbritannia – i april i år – kom meldingen om at Conoco Phillips selger alle sine aktiviteter på britisk sokkel i Nordsjøen til Chrysaor for 23 milliarder kroner (2,675 milliarder dollar).

Selge? Nei!

Det eneste Conoco Phillips beholder, er kontoret for trading i London, samt operatørskapet og eierandelen på 40 prosent i oljeterminalen Teesside nordøst i England. Styreleder og konsernsjef Ryan Lance forklarte at salget var en del av den pågående prosessen med å finpusse aktiviteten – og satse på investeringer med muligheter for lave kostnader.

– Kommer King nå til Norge for å gjøre det samme her?

– Lance fikk spørsmål om salg av Norge under kvartalspresentasjonen for investeringsanalyktikere, og han svarte med enstavelsesordet «nei», skriver Kvendseth.