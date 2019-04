Hywind Tampen-utbygging kan gi 3000 arbeidsplasser. Da må Equinor ha Enova-støtte

Equinor er avhengig av 2,5 milliarder i støtte fra Enova for å kunne gjennomføre utbyggingen av Hywind Tampen vindkraftanlegg. – Vi trenger store prosjekter for å komme i gang, sier SV som vil ha fart i planene for flytende havvind.