– For svakt helikopterregelverk offshore

– Helikoptersikkerheten på norsk sokkel er verdensledende, men det nasjonale regelverket har sakket akterut. Det er på tide å oppdaterte det nasjonale regelverket for offshore helikopteroperasjoner, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder i Industri Energis helikopterutvalg.

Det var i et innlegg på Solakonferansen at Fjeldsbø la fram fagforbundets synspunkt om at helikopterregelverket offshore er modent for å bli forsterket, ifølge Industri Energis nettsider.

I mai i år valgte regjeringen å sette foten end for å innføre det felleseuropeiske helikopterdirektivet, Hofo.

Fjeldsbø mener at dagens nasjonale helikopterregelverk er for svakt. Han mener det er nødvendig å skreddersy et nytt norsk regelverk for helikopteroperasjoner på norsk sokkel. Et regelverk som spesialtilpasses norske forhold.

-Nå som Hofo ikke innføres er det viktig å ta med seg de de positive sidene i dette regelverket og skreddersy et nytt norsk helikopterregelverk som er spesialtilpasset norske forhold, sier Fjeldsbø.

Solakonferansen som pågår ved Stavanger lufthavn 18-20. september regnes som Europas viktigste konferanse om offshore helikoptersikkerhet.