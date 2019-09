Kværner Stord utvider for 90 millioner - satser på vind

Dette skriver Kværner i en melding torsdag.

«I tillegg etablerer Kværner sin egen kapasitet for å levere isolasjonsbokser som ofte utgjør en betydelig del av prosjekter for prosessanlegg offshore eller på land. Tiltakene vil bidra til mer effektive arbeidsprosesser og reduserte kostnader i kommende prosjekter. Til sammen beløper investeringene seg til rundt 90 millioner kroner,» heter det i meldingen.

Bygger seg opp på vind

Kværner kunngjorde nylig en vekststrategi hvor det fremover vil bli jobbet med å utvide tjenesteporteføljen og satset inn mot nye markedsområder som vindkraft og flytende produksjonsinnretninger, i tillegg til de tradisjonelle markedsområdene. Strategien kommer som svar på et marked i endring, der det blant annet forventes at leveranser av flytende produksjonsinnretninger, landanlegg og prosjekter for offshore vindkraft etter hvert vil utgjøre en større andel av virksomheten.

Kværner oppretter to nye satsingsområder – skal vokse 40 prosent på fire år, skrev Sysla nylig

Industrikonsernet øker virksomheten innen fornybar energi og flytende produksjonsenheter.

Kjøper kontorbygg

For å få tilgang til mer produksjons- og lagerareal, samt kontorfasiliteter, har Kværner kjøpt Selvaag Bolig ASAs andel i Stord Industribygg Holding AS, ifølge pressemeldingen.