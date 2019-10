Equinor frykter ikke brexit, vil styrke seg i Storbritannia

For norsk oljebransje er Storbritannia et viktig marked. Svært viktig – de siste årene har rundt 20 prosent av norsk eksport gått dit og mye av det skyldes eksport av olje og gass.

De siste ti årene har for eksempel mellom 40 og 50 prosent av alle eksporterte oljefat gått til Storbritannia (ifølge Statistisk sentralbyrå). I 2018 gikk rundt 35 prosent av all gasseksport til britiske mottak (Oljedirektoratet).

Likevel ser ikke den største aktøren – Equinor – at en britisk utmelding av EU (brexit) vil gi noen store konsekvenser for dem.

Konserndirektør Eldar Sætre fortalte til Aftenbladet i forbindelse med presentasjonen av de siste regnskapstallene at leveransene av olje og gass ikke blir påvirket.

– Men vi har mange ansatte i Storbritannia, og litt avhengig av de løsningene man faller ned på, kan det oppstå mer eller mindre problemer rundt det, sa han.

Men hvordan kan det ha seg, når et av målene med EU er å gjøre handel mellom medlemslandene – og tilsluttede land som Norge – så enkel som mulig?

– Salg av gass og olje fra Norge og Storbritannia er bestemt av bilaterale avtaler. De påvirkes ikke av om Storbritannia er medlem av EU eller ikke, sier talsperson Erik Haaland i Equinor.

Bilateral betyr tosidig. Kort fortalt – Norge og Storbritannia har altså egne avtaler for olje og gass.

Og annen aktivitet Equinor har i Storbritannia vil heller ikke rammes av brexit, forteller Haaland. Foruten å selge olje og gass til landet, produserer selskapet olje på Mariner-feltet og har tre anlegg for produksjon av vindenergi.

– Med Doggerbank er et fjerde på vei. Aktiviteten vi har i Storbritannia, er regulert av lovverket der. For eksempel leverer vi strømmen fra vindparkene til det britiske markedet, og det vil ikke bli påvirket av potensielle endringer i utenrikspolitikken, sier Haaland.

Så det eneste er det Haaland kaller litt praktiske ting, for eksempel for ansatte.

– Vi er vant med å jobbe i et globalt marked, med ulike regimer og handelsavtaler, så det vil vi håndtere.

– Arbeidstillatelser?

– Vi ser norske myndigheter har en god dialog med de britiske, så det vil gå greit i tilfelle brexit kommer.

Heller ikke når det gjelder finansiell aktivitet, mener Haaland at Equinor vil merke brexit, fordi selskapet er involvert i finansmarkeder i alle deler av verden.

– Så brexit vil ikke ha noe å si for prioriteringene til Equinor?

– Nei, Storbritannia er et veldig viktig marked for oss, og et hvor vi er etablert i som et bredt energiselskap gjennom både gass, olje og fornybar. Nå skal vi bygge Doggerbank (verdens største anlegg for havvind) og har kjøpt oss inn i Rosebank (olje og gass). Så vi ser en økende tilstedeværelse i Storbritannia framover.

– Bør Storbritannia være medlem av EU eller ikke?

– Det er opp til britene å bestemme. Vi har ikke noen mening om valget de tar. Vi skal innrette oss etter det de velger, sier Haaland.