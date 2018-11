Aker BP i sterkt vekst: Vurderer å flytte til Stavanger sentrum

Vis-à-vis Vikings stadion i Hinna Park ligger Aker Solutions-bygget. I resepsjonen tar Aker BP-mannen Ole-Johan Faret imot. Det er stille før lunsj i den store hallen hvor også kantinen ligger.

En utstilling over offshorefeltet Ivar Aasen er kommet på plass midt i rommet denne uken.

– Her kan dere se hva vi mener med digitalisering offshore. Ivar Aasen blir den første bemannede plattformen i Norge, kanskje i verden, som skal styres fra et kontrollrom på land, forteller Ole-Johan Faret som er mediekontakt i Aker BP.

Installasjonen er nok et tegn på at oljeselskapet Aker BP har «tatt over» bygget til oljeserviceselskapet Aker Solutions. Det begynte med to etasjer i 2016. Så tok Aker BP over 1. og 4. etasje og utvidet til nabobygget også.

Men det stopper ikke der. Hele seks bygg i Jåttåvågen har oljeselskapet tatt i bruk for å få plass til egne ansatte (cirka 700), servicetjenester, kontraktører og ansatte hos alliansepartnere. Behovet i dag er vel 2000 kontorplasser.

Aker BP til Paradis?

På lang sikt ser oljeselskapet for seg å vokse enda mer og trenger plass til flere folk. Aker BP har derfor inngått en intensjonsavtale om å flytte inn i et nytt signalbygg i Paradis-området i Stavanger innen få år.

Aker BP ser på flere alternativer for videreutvikling, ifølge Faret. De to alternativene som peker seg ut er:

Konsolidering i Jåttåvågen. Dette kan være å overta flere plasser i de byggene vi allerede er i eventuelt kombinert med noe nybygg. Å bygge nytt i Paradis-området.

– Viktig for valg av løsning at bygget støtter opp om våre ambisjoner om å være ledende blant annet innen digitalisering, bruk av onshore kontrollrom og samarbeid i allianser. I tillegg er gode, fleksible og miljøvennlige lokaler nær offentlig kommunikasjon et konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene, sier Faret.

Beslutningen skal tas før sommeren 2019. De ansatte ble informert torsdag formiddag.

Fusjonen BP og Det norske

Oljeselskapet Aker BP flyttet inn sammen oljeserviceselskapet Aker Solutions i Jåttåvågen for to år siden. Den gang slikket hele oljebransjen, inkludert Aker-familien, sine sår etter oljesmellen. Tiden etterpå har vært en opptur. Det siste året har 300 personer fått fast jobb oljeselskapet, flere av dem i Stavanger.

– Det har vært en voldsom vekst, sier Ole-Johan Faret.

Han snakker om tiden etter at oljeselskapene BP Norge og Det norske slo seg sammen til det nye oljeselskapet Aker BP ASA i 2016. I Stavanger samlet de ansatte seg i Hinna Park i Jåttåvågveien 10, men det ble fort trangt om plassen.

I dag har Aker BP kontorplasser i blant annet Jåttåvågeveien 10, Jåttåvågveien 12 og Troll-bygget i Jåttåvågveien 18.

– Vi har jobbet for å finne gode løsninger på kort og lang sikt. Behovet har økt raskt, så vi måttet utvide. Lokalt har vi et definert behov for 2000 kontorplasser, og det har vi tilgjengelig nå, sier Faret.

Aker Solutions skal ansette opp mot 100 ingeniører i Stavanger

Aker Solutions

– Bygget er jo ikke vårt lenger, innrømmer Anne Beth Auklend Krohn, Charlotte Frøyland og Oddrun Grønnestad.

Ingeniørene fra Aker Solutions har stoppet interessert opp ved Ivar Aasen-demonstrasjonen i resepsjonen. Flere av dem kan huske tiden etter oljesmellen da hundrevis av kolleger hadde mistet jobbene.

– På det verste var et par etasje helt mørke, et spøkelsesbygg. Det var ikke noe kjekkere det, sier Auklend Krohn og ler.

Ny opptur

Det er ikke lenge siden Aker Solutions-bygget, som nå er fullt, stod halvtomt. Fra utgangen av 2012 og fram til 2016 ble antall ansatte i totalt i Norge nesten halvert - fra rett under 11.000 ansatte til 5800.

Hinna Park: 25.000 kvadratmeter leid ut på halvannet år

Men også for Aker Solutions er det nå økende aktivitet i Stavanger.

– Så langt i år har vi ansatt i overkant av 200 medarbeidere og er nå omlag 1500 fast ansatte, sier Tor Odland, mediekontakt i Aker Solutions.

For å være mest mulig fleksible oppretter selskapet prosjektkontor sammen med kunder og samarbeidspartnere. Oljeservicegiganten har kontorplasser i tre bygg, Aker Solutions-bygget og Fjordpiren i Jåttåvågen og på Forus med Equinor og Kværner i den gamle «BP-gården».

Kontorlokalene i Godesetdalen 8, som ble ledige da BP Norge fusjonerte med Røkkes oljeselskap Det norske, ligger rett over veien fra Equinors hovedkontor. Bygget er tatt i bruk av Aker Solutions-ansatte som jobber i prosjekt med ansatte fra nettopp Equinor. De to selskapene har signert en strategisk samarbeidsavtale for nåværende og fremtidige subseaprosjekter.

– Det er viktig å jobbe i tett samarbeid med kundene våre for å oppnå gode resultater i fellesskap, sier Odland.

Det er foreløpig ingen planer om å flytte Aker Solutions til Paradis-området i Stavanger.

Aker Solutions kutter sjefsnivå

Ole-Johan Faret sier det neppe har vært større aktivitet i Aker BP enn nå. Stikkord er feltene selskapet operere offshore:

- Vi ser på Ula med helt nye øyne, og er i full gang med store prosjekt for utbygging av Skogul nær Alvheimfeltet, Ærfugl nær Skarvfeltet og ny plattform på Valhalls vestflanke. I tillegg er vi en aktiv leteaktør både nær feltene vi er operatør for og i uutforskede områder både i sør og i Barentshavet, sier Faret.

Selskapet skal også utvikle seg videre innen blant annet digitalisering, noe som krever ressurser og spesialister innen digital kompetanse.

- Et så høyt aktivitetssett medfører at vi ansetter flere. I tillegg har flere av alliansene vi har inngått med strategiske partnere, etablert seg hos Aker BP. Denne vekstfilosofien gjør også at vi trenger mer plass, sier Faret.

Fakta: Aker BP Aker BP er ett av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa målt i produksjon. Norsk hovedkontor ligger på Fornebu. Aker BP er operatør for feltsentrene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. Selskapet har også eierandeler i Johan Sverdrup-feltet. Selskapet har rundt 1400 ansatte fordelt på installasjoner offshore, hovedkontoret på Fornebu utenfor Oslo og avdelingskontor i Stavanger, Trondheim, Sandnessjøen og Harstad. Kjell Inge Røkkes Aker eier 40 prosent av aksjene i Aker BP. BP (30 prosent) og øvrige aksjonærer (30 prosent).