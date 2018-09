Storkontrakt til Prosafe som kjemper seg ut av oljekrisen etter flere tunge år

Det Stavanger-baserte riggselskapet som baserer seg på å leie ut og drifte boligrigger primært til oljeselskap, offentliggjorde onsdag nok en stor avtale. Denne kommer bare noen uker etter at Prosafe-riggen Safe Scandinavia kom i arbeid for AkerBP på Ula-feltet på norsk sokkel.

AkerBP-kontrakten kom i havn i juli og har en verdi på rett over 200 millioner kroner for en fast periode på sju måneder, i tillegg til åtte opsjoner på en måned hver som kan øke verdien ytterligere, inntil rundt 100 millioner kroner.

Bedre etter tunge år

Finansdirektør Stig Harry Christiansen i Prosafe merker seg at markedet ser ut til å være i bedring. Han legger ikke skjul på at de siste to årene, etter at Prosafe merket oljekrisen for fullt vinteren 2016, har vært tunge. Bedriften gikk fra 800 til 400 ansatte.

Den verdensomspennende landorganisasjonen ble slanket med 100 ansatte, fra 200 til 100.

– Avtalen vi nå har inngått på britisk side av Nordsjøen er veldig viktig. Ikke bare isolert sett, men denne kontrakten, og kontrakten med "Safe Scandinavia" tildelt i sommer er klare tegn på at markedet for denne typen rigger er i bedring. Siden krisen traff Prosafe for alvor i 2016 har etterspørselen etter denne typen rigger for vedlikeholds- og modifikasjonskontrakter fram til nylig vært omtrent null, sier Christiansen.

Foreløpig er det ikke oppgitt hvilket oljeselskap som har hyrt inn "Safe Caledonia", men det spekuleres i om det er det amerikanske oljeselskapet ConocoPhillips som har leid riggen.

Christiansen er nå glad for at oljeselskapene får fart på vedlikehold og oppgradering av oljeinstallasjoner, hvor det nå åpner seg gode muligheter for boligriggene til Prosafe igjen.

Anders Minge

Spor av optimisme

Framover mot neste år er Christiansen også optimistisk med tanke på nye muligheter, spesielt på britisk sokkel.

– Men når vi i tillegg hører at Equinor skal bore flere tusen brønner og ser på levetidsforlengelse på flere felt, så kan dette være positive tegn på at det tradisjonelle markedet innenfor vedlikehold og oppgradering, som historisk har vært kjempeviktig for oss, tar seg opp igjen.

Ut fra regnestykkene på de to siste kontraktene med "Safe Scandinavia" og "Safe Caledonia" går det an å anslå dagrater på grovt sett mellom 90 000 og 120 000 dollar, vel mellom 730 000 og 1 million kroner.

Med driftskostnader for riggene som tidligere er anslått til å ligge et sted mellom 30 000 og 55 000 dollar dagen, ligger det an til fin inntjening for Prosafe.

Selv ønsker Christiansen ikke å gå inn på detaljer, men sier kort at ratebildet ser ut til å være i bedring i takt med aktivitetsøkningen.

Stavanger-baserte HitecVision er storaksjonær i Prosafe med snaut 30 prosent av aksjene. Selskapet har papirmessig tapt milliarder på investeringen ettersom Prosafe-aksjene falt som en stein i oljekrisen.

Tre nye rigger

Prosafe har også investert i tre nye boligrigger som er ferdigstilt og ligger klare for oppdrag ved Coco-verftet i Kina. Et hardt prøvet Prosafe gjorde det i august klart at selskapet kom til en gunstig avtale med Coco om disse tre nybyggene i Kina. Riggene har fått navnene "Safe Eurus", "Safe Nova" og "Safe Vega".

Den opprinnelige prisen på 700 millioner dollar, vel 6,5 milliarder kroner, ble slått av med snaue 500 millioner kroner. I tillegg fikk prosafe lang leveringsfleksibilitet og gunstig finansiering fra verftet, betalingsutsettelser og lettelser i lånebetingelser for bankene. Prosafe inngikk også avtale om rentefri finansiering fra verftet for byggingen.

Med denne solide investeringen i tre nye rigger, som har betydelig lavere driftskostnader enn boligriggene fra 1980-tallet, inngikk også Prosafe avtale med bankene om at selskapet kunne skrote inntil tre boligrigger uten at bankene, som har sikring i riggene, krevde tilbakebetalt lån i den forbindelse.

Prosafe

"Safe Astoria" fra 1983 er besluttet skrotet av Prosafe-styret, samme skjebne kan vente "Safe Bristolia", som i flere år har ligget i opplag i Haugesund, samt "Safe Regalia" som ligger i opplag i Kristiansund. For de to sistnevnte har foreløpig Prosafe ikke fattet noen endelig beslutning.

– I dag har vi åtte rigger på vannet, mens det er besluttet å skrote en rigg. I tillegg har vi tre nye rigger som er klar til å gå inn i markedet etter hvert. Etter den tunge tiden vi har vært gjennom, ser vi nå langt lysere på situasjonen vår framover, sier Christiansen.

– Planlegger dere å oppbemanne etter kuttrundene dere har vært gjennom?

– Nei, det ligger ingen planer om nyansettelser, men det er naturlig at arbeidsmengden tar seg opp i takt med aktivitetsøkningen, noe som naturligvis også vi føre til at vi trenger flere folk når vi får mer aktivitet, sier Christiansen.