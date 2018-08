Oljeprisen steg etter overraskende nedgang i produksjon

Sommerens fotball-VM i Russland var ikke bare en arena for fransk suksess og Neymars rulleshow. Også høyprofilerte møter mellom noen av verdens stormakter innen oljeproduksjon ble avholdt. Et sentralt tema var å øke produksjonen, etter at begrensninger innført av Russland og oljekartellet Opec har vært helt sentrale for å løfte oljeprisen etter fallet.

Avtalen var å øke produksjonen fra juli, men nå skriver Reuters at Saudi Arabia i steden minket produksjonen med 200.000 fat daglig. Totalt produserte oljegiganten 10,29 millioner fat daglig i snitt.

Samtidig kom det før helgen meldinger om at noen færre rigger nå borer etter skiferolje på land i USA. Flere selskap innen skiferolje har i det siste rapportert dårlige regnskapstall for siste kvartal.

Dermed reagerte oljemarkedet med å løfte prisen noe natt til mandag. Ett fat nordsjøolje kostet 73,65 dollar på sitt meste i natt, før prisen sank litt igjen og i morgentimene ligger på 73,2 dollar.