Norsk solselskap nesten tredobler inntektene

Da Scatec Solar la fram sine resultater for 2018 fredag morgen, var det med solid vekst i omsetningen. For der 2017 endte på 1,7 milliarder kroner, ga 2018 4,7 milliarder kroner i omsetning – en økning på 181 prosent.

Solenergiselskapet karakteriserer selv resultatene som solide.

– Fjerde kvartal har vært et av de aller mest hendelsesrike noen gang for Scatec Solar. Vi har koblet til nye prosjekter i Brasil og Malaysia, og med det økt vår totale installerte kapasitet til 584 megawatt. Vi har også nådd noen store mål med finansiering og byggestart for nye solenergianlegg i Argentian, Malaysia og Ukraina. Sammen med fortsatt høy aktivitet i seks andre land vil vi få 1,1 gigawatt med ny kapasitet. Våre rekordresultater i 2018 innen en rekke områder gjør oss et solid grunnlag for å utvikle vår virksomhet i 2019 og videre, sier administrerende direktør Raymond Carlsen i Scatec Solar.

Én megawatt er 1000 kilowatt, mens én gigawatt er 1000 megawatt. 1,1 gigawatt er altså 1100 megawatt. Watt er et mål på effekt - eller energikapasitet. Da det i januar 2016 ble satt ny strømrekord blant elleve kommuner i Sør-Rogaland, var strømforbruket 1245 megawatt - eller 1,245 gigawatt.

Inn med Equinor

Overskuddet til Solar Scatec øker derimot ikke med omsetningsveksten. Resultatet endte på 398 millioner kroner i 2018, mot 326 millioner i 2017. Her viser imidlertid tallene for fjerde kvartal en bedring i 2018 - overskuddet er her på 204 millioner kroner i 2018 mot 110 millioner året før.

Også kontantstrømmen viser god bedring i 2018, med 1,3 milliarder kroner i 2018 mot 844 millioner i 2017.

Equinor er den tredje største eieren i Scatec Solar, etter et å ha kjøpt 9,7 prosent av aksjene til 700 millioner kroner i november i fjor. Konserndirektør Pål Eitrheim forklarte oppkjøpet med at oljeselskapet, som nå ønsker å bli et bredere energigselskap, vil styrke seg innen fornybar energi – og lønnsom solenergi.

– Vi samarbeider allerede med Scatec Solar i Brasil og Argentina, og vi verdsetter deres kompetanse og erfaring, sa Eitrheim.

Equinor viste også til at solenergibransjen vokser med 40 prosent hvert år det siste tiåret, og forventer at veksten fortsetter. Selskapet samarbeider allerede med Scatec i Brasil (fra 2017) og Argentina (fra 2018).

Hovedeier i Scatec Solar er Scatec AS, med 17,2 prosent av aksjene. Ferd AS gar 11,8 prosent.

Stavanger-mannen Terje Osmundsen var lenge konserndirektør for forretningsutvikling i Scatec Solar, men sluttet i 2017 for å satse på andre prosjekter innen fornybar energi gjennom selskapet Empower New Energy.

