Equinor sender vindmøllekontrakt til Sogn og Fjordane

Equinor opplyser i en pressemelding at det er Gulen Industrihamn i Sogn og Fjordane som får kontrakten for å sette sammen vindmøller som skal til Tampen Hywind. Equinor har foreløpig ikke besluttet seg for å gjennomføre prosjektet, men dersom det får tommelen opp, skal det gjøres i Gulen.

Equinor ser på å bygge det som kan bli verdens første vindkraftutbygging hvor turbiner skal sørge for strøm til oljeplattformer.

Dersom prosjektet gjennomføres kan CO₂-utslippene fra de fem plattformene på Snorre- og Gullfaks-feltet reduseres med 200 000 tonn i året ifølge Equinors egne beregninger.

– Equinor har på vegne av partnerne tildelt kontrakt til Wergeland Base i Gulen Industrihamn i Sogn og Fjordane på bakgrunn av en helhetsvurdering av blant annet topografisk egnethet, sikkerhet, tekniske og kommersielle forhold, sier prosjektdirektør Olav-Bernt Haga i Equinor i en pressemelding.

De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil dekke omtrent 35% av det årlige kraftbehovet til de fem plattformene.

– Dette er et utfordrende prosjekt som krever optimalisering av de tekniske løsningene og ytterligere kostnadsreduksjoner før partnerne kan ta en investeringsbeslutning, sier Haga. Partnerskapet jobber nå for å modne prosjektet mot en eventuell investeringsbeslutning i løpet av året, sier Haga.